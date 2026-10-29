L’Al Riyadh ospita l’Al Hazem venerdì 20 novembre 2026 allo stadio Prince Faisal bin Fahd di Riyadh.

Nel più recente confronto in campionato, il 24 aprile 2026, l’Al Hazem ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 in trasferta. Anche nella sfida precedente, disputata a dicembre 2025, l’Al Hazem si era imposto per 2-1.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Al Riyadh-Al Hazem: dove trovarli e quanto costano, con la guida di GOAL.

Quando si gioca Al Riyadh-Al Hazem di Saudi Pro League?

Al Riyadh-Al Hazem si gioca venerdì 20 novembre 2026 allo stadio Prince Faisal bin Fahd di Riyadh.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti di Al Riyadh-Al Hazem di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League tra Al Riyadh e Al Hazem:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente i siti ufficiali o i canali social dell’Al Riyadh e dell’Al Hazem per gli annunci sulla vendita dei biglietti delle partite casalinghe e i link alle biglietterie autorizzate.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli messi in vendita inizialmente sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Al Riyadh-Al Hazem di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Riyadh e Al Hazem variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso ordinario / posti standard: Da 20 a 50 SAR per i posti della fascia base o dei settori standard riservati ai tifosi.

Da 20 a 50 SAR per i posti della fascia base o dei settori standard riservati ai tifosi. Categoria 1 / posti laterali premium: Da 70 a 150 SAR per posti con una visuale laterale migliore e posti centrali nell’anello inferiore.

Da 70 a 150 SAR per posti con una visuale laterale migliore e posti centrali nell’anello inferiore. Pacchetti VIP e hospitality: Da 300 a oltre 700 SAR per l’accesso alle lounge premium dello stadio e posti con servizi di livello superiore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Rivendita di posti nell’anello superiore / ingresso ordinario: Da 200 a 550 SAR per posti standard quando i biglietti messi in vendita inizialmente dai club sono esauriti.

Da 200 a 550 SAR per posti standard quando i biglietti messi in vendita inizialmente dai club sono esauriti. Rivendita di posti nell’anello inferiore / con visuale laterale: Da 500 a oltre 1.500 SAR, a seconda della domanda e della vicinanza al campo.

Da 500 a oltre 1.500 SAR, a seconda della domanda e della vicinanza al campo. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality premium: Da 1.600 a oltre 4.000 SAR per i pacchetti hospitality più richiesti.

Al Riyadh-Al Hazem di Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Riyadh e Al Hazem

L’Al Riyadh ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con l’Al-Fayha; nella stessa serie di gare è arrivata anche una vittoria per 2-0 sull’Al Kholood. La pesante sconfitta per 5-0 contro l’Al Ahli è il punto più basso di questo periodo, anche se le vittorie e i pareggi consecutivi prima e dopo quella sconfitta suggeriscono una certa capacità di reazione.

Le ultime cinque partite dell’Al Hazem raccontano una storia più difficile: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Dopo aver battuto l’Al-Taawoun per 1-0, ha perso sia contro l’Al Ahli (3-1) sia contro l’Al Fateh (3-2). La sconfitta contro l’Al Fateh è arrivata nell’ultima partita disputata e la squadra di Kadri ha subito sette goal nelle ultime tre gare.

Al Riyadh-Al Hazem: I precedenti recenti

I precedenti recenti tra le due squadre sono equilibrati e hanno prodotto regolarmente risultati di misura. L’Al Hazem ha vinto gli ultimi due confronti tra i club, tra cui una vittoria casalinga per 2-1 nell’aprile 2026 e un successo per 2-1 sul campo dell’Al Riyadh nel dicembre 2025. Nei quattro confronti registrati in questi dati, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie: entrambe le sfide della stagione 2025-26 si sono concluse con successi dell’Al Hazem, dopo uno 0-0 e un pareggio per 1-1 nella stagione precedente. L’Al Riyadh cercherà di invertire questa tendenza recente sul proprio campo.