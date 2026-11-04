La Coppa del Re entra nel vivo con la sfida degli ottavi di finale tra l’Al Riyadh, squadra della capitale, e i rivali regionali dell’Al-Fayha. La partita si disputa al Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium di Riyadh, dove i due club della massima serie si contenderanno un posto nei quarti di finale.

GOAL raccoglie tutte le informazioni essenziali sui biglietti e spiega come acquistarli.

Quando si gioca Al Riyadh-Al-Fayha di Coppa del Re?

Al Riyadh-Al-Fayha si gioca in Coppa del Re al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh. L’orario ufficiale del calcio d’inizio deve ancora essere confermato.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al-Fayha?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono venduti principalmente sulle piattaforme ufficiali saudite di biglietteria sportiva, come Webook, e attraverso i canali di vendita designati dal club ospitante. Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, i tifosi dovrebbero seguire questi canali durante le fasi iniziali di prevendita e vendita generale.

Le informazioni principali sulla partita:

Partita: Al Riyadh-Al-Fayha

Competizione: ottavi di finale di Coppa del Re

Data: lunedì 30 novembre 2026

Stadio: Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium, Riyadh, Arabia Saudita

GrintaHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Cercare il biglietto più economico sulle piattaforme di rivendita offre ai tifosi un modo pratico per non perdersi questa importante sfida a eliminazione diretta.

Quanto costano i biglietti per Al Riyadh-Al-Fayha?

Sui canali ufficiali, i biglietti standard per l’ingresso generale partono da circa 20-40 SAR, rendendo accessibili ai tifosi locali le prime fasi a eliminazione diretta del torneo.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 60 SAR: un’altra possibilità per i tifosi di trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali sono esauriti.

Al Riyadh-Al-Fayha di Coppa del Re: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Riyadh e Al-Fayha

L’Al Riyadh ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. Nell’ultima uscita ha perso 6-0 contro l’Al Qadsiah, il peggior risultato di questa serie. Ha anche battuto l’Al-Taawoun 2-1 e l’Al Kholood 2-0, dimostrando di poter vincere quando le cose girano per il verso giusto. Il pareggio per 1-1 con l’Al-Fayha e la sconfitta per 1-0 contro l’Al Diriyah completano una serie di risultati che fotografa una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Nelle ultime cinque partite, l’Al-Fayha ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 4-1 sull’Al-Faisaly, un segnale positivo dopo le precedenti sconfitte contro l’Al Ahli (3-2) e l’Al Khaleej (2-0). Nelle cinque gare ha pareggiato 2-2 con l’Al Hazem e 1-1 con l’Al Riyadh, segnando nove goal e subendone sette in totale.

Al Riyadh-Al-Fayha: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato sul campo dell’Al-Fayha l’11 ottobre 2026 in Saudi Pro League, è terminato 1-1. Prima di allora, l’Al-Fayha aveva battuto l’Al Riyadh 4-2 nel maggio 2026, sempre in casa, mentre le due squadre avevano pareggiato 1-1 sul campo dell’Al Riyadh nel gennaio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, l’Al-Fayha ha vinto due volte, l’Al Riyadh una, e due partite sono finite in parità. In totale, nelle cinque gare sono stati segnati 16 goal.