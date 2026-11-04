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King Cup
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Come acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al-Fayha: prezzi della Coppa del Re, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Al Riyadh
Al-Fayha

L’Al Riyadh sfida l’Al-Fayha in Coppa del Re. Ecco come assicurarti i biglietti.

La Coppa del Re entra nel vivo con la sfida degli ottavi di finale tra l’Al Riyadh, squadra della capitale, e i rivali regionali dell’Al-Fayha. La partita si disputa al Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium di Riyadh, dove i due club della massima serie si contenderanno un posto nei quarti di finale.

GOAL raccoglie tutte le informazioni essenziali sui biglietti e spiega come acquistarli.

Quando si gioca Al Riyadh-Al-Fayha di Coppa del Re?

Al Riyadh-Al-Fayha si gioca in Coppa del Re al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh. L’orario ufficiale del calcio d’inizio deve ancora essere confermato.

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King Cup - 1/8

Dove acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al-Fayha?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono venduti principalmente sulle piattaforme ufficiali saudite di biglietteria sportiva, come Webook, e attraverso i canali di vendita designati dal club ospitante. Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, i tifosi dovrebbero seguire questi canali durante le fasi iniziali di prevendita e vendita generale.

Le informazioni principali sulla partita:

  • Partita: Al Riyadh-Al-Fayha
  • Competizione: ottavi di finale di Coppa del Re
  • Data: lunedì 30 novembre 2026
  • Stadio: Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium, Riyadh, Arabia Saudita

GrintaHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Cercare il biglietto più economico sulle piattaforme di rivendita offre ai tifosi un modo pratico per non perdersi questa importante sfida a eliminazione diretta.

Quanto costano i biglietti per Al Riyadh-Al-Fayha?

Sui canali ufficiali, i biglietti standard per l’ingresso generale partono da circa 20-40 SAR, rendendo accessibili ai tifosi locali le prime fasi a eliminazione diretta del torneo.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 60 SAR: un’altra possibilità per i tifosi di trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali sono esauriti.

Al Riyadh-Al-Fayha di Coppa del Re: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Riyadh e Al-Fayha

L’Al Riyadh ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. Nell’ultima uscita ha perso 6-0 contro l’Al Qadsiah, il peggior risultato di questa serie. Ha anche battuto l’Al-Taawoun 2-1 e l’Al Kholood 2-0, dimostrando di poter vincere quando le cose girano per il verso giusto. Il pareggio per 1-1 con l’Al-Fayha e la sconfitta per 1-0 contro l’Al Diriyah completano una serie di risultati che fotografa una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Nelle ultime cinque partite, l’Al-Fayha ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 4-1 sull’Al-Faisaly, un segnale positivo dopo le precedenti sconfitte contro l’Al Ahli (3-2) e l’Al Khaleej (2-0). Nelle cinque gare ha pareggiato 2-2 con l’Al Hazem e 1-1 con l’Al Riyadh, segnando nove goal e subendone sette in totale.

ALR

ALR - Forma

ALK
V2-0
ALF
D1-1
DIR
S1-0
ALT
V2-1
ALQ
S0-6
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALF

ALF - Forma

ALR
D1-1
ALK
S2-0
AHL
S2-3
ALH
D2-2
AFS
V4-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al Riyadh-Al-Fayha: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato sul campo dell’Al-Fayha l’11 ottobre 2026 in Saudi Pro League, è terminato 1-1. Prima di allora, l’Al-Fayha aveva battuto l’Al Riyadh 4-2 nel maggio 2026, sempre in casa, mentre le due squadre avevano pareggiato 1-1 sul campo dell’Al Riyadh nel gennaio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, l’Al-Fayha ha vinto due volte, l’Al Riyadh una, e due partite sono finite in parità. In totale, nelle cinque gare sono stati segnati 16 goal.

Testa a testa

Al RiyadhPareggioAl-Fayha
0
3
2
1ª Divisione
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FIN
1ª Divisione
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
4
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FIN
1ª Divisione
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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