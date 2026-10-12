L’AFC Champions League Elite propone una sfida continentale di grande importanza tra la formazione irachena dell’Al-Quwa Al-Jawiya e l’Al-Ain FC, club di primo piano degli Emirati Arabi Uniti. Entrambe le squadre godono di un’ottima reputazione a livello regionale e possono contare su tifoserie appassionate: un incontro della fase a gironi da non perdere per gli appassionati di calcio asiatico.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulla partita, sulla sede e sulla disponibilità dei biglietti, per permetterti di assicurarti un posto e assistere dal vivo alla sfida.

Quando si gioca Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain in AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita. Torna a consultare questa pagina a ridosso del calcio d’inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain?

I biglietti ufficiali per le partite dell’Al-Quwa Al-Jawiya in AFC Champions League Elite sono disponibili attraverso le piattaforme autorizzate di vendita diretta e le biglietterie ufficiali dello stadio. Si consiglia ai tifosi di consultare i canali ufficiali del club all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti sono completamente esauriti presso il rivenditore ufficiale, puoi rivolgerti a piattaforme di rivendita come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain?

I prezzi dei biglietti per l’AFC Champions League Elite variano in base al settore dello stadio, alla visuale e alla domanda per la partita.

Sui canali di vendita ufficiali, i biglietti standard più economici per i settori dietro le porte partono generalmente da circa 30-50 SAR.

Se i biglietti messi in vendita sui canali ufficiali si esauriscono, i prezzi di rivendita dipenderanno dalla disponibilità sul mercato. Su piattaforme secondarie come Ticombo, le opzioni per i biglietti standard partono da circa 80 SAR.

Per trovare i biglietti più economici, conviene muoversi rapidamente all’apertura della vendita generale oppure consultare le offerte disponibili sulle piattaforme di rivendita prima che si esauriscano.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain: lo stato di forma

L’Al-Quwa Al-Jawiya ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Diyala nella Premier League irachena; la squadra ha subito goal in quattro di quei cinque incontri. Il successo esterno per 2-3 contro il Karbalaa è l’unica vittoria in questa serie, segnata anche dalle sconfitte contro Neftchi Fargona, Al Zawraa e Duhok.

L’Al-Ain è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite e pareggiato la restante. Il risultato di spicco è il 4-0 inflitto all’Al Nassr FC in AFC Champions League Elite. Ha inoltre vinto tre incontri consecutivi di Arabian Gulf League, senza subire goal nel 2-0 contro il Khorfakkan. La squadra di Ivic ha segnato dieci goal e ne ha subiti tre in queste cinque gare.

Al-Quwa Al-Jawiya-Al-Ain: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra le due squadre. Questa partita potrebbe essere un confronto raro, o il primo a questo livello, tra Al-Quwa Al-Jawiya e Al-Ain.



