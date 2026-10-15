La AFC Champions League Elite propone un’interessante sfida dell’Asia occidentale: l’ambizioso club saudita Al Qadisiyah ospita i campioni del Qatar dell’Al Sadd allo stadio Prince Mohammed Bin Fahd di Dammam.

L’Al Qadisiyah ha compiuto grandi passi avanti per competere ai massimi livelli del calcio continentale, allestendo una rosa ricca di stelle con l’obiettivo di conquistare il titolo. L’Al Sadd porta con sé decenni di storia nel calcio asiatico ed esperienza nelle competizioni di vertice: si prospetta una sfida tattica di alto livello.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti della partita e assicurarti subito un posto sugli spalti.

Quando si gioca Al Qadsiah-Al-Sadd di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Qadsiah-Al-Sadd non sono al momento disponibili. Torna a consultare questa pagina in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i dettagli confermati sul canale TV e sulla diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 3 26 ott 2026 - 15:15

Dove acquistare i biglietti per Al Qadisiyah-Al Sadd?

I biglietti ufficiali della partita vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma Webook. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti d’ingresso sul portale ufficiale non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un’alternativa. Il mercato secondario offre opzioni ai tifosi che cercano un posto dopo l’esaurimento dei biglietti della vendita primaria.

Quanto costano i biglietti per Al Qadisiyah-Al Sadd?

I biglietti standard sul canale di vendita ufficiale partono da 30 SAR, mentre i posti delle categorie premium più vicini al campo hanno prezzi più alti.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda del posto scelto e della domanda nel giorno della partita.

Al Qadsiah-Al-Sadd di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Qadsiah e Al-Sadd

L’Al Qadsiah arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato 13 goal e ne ha subiti nove. Nell’ultima gara ha battuto l’Al-Wasl 2-1 in AFC Champions League Elite; nello stesso periodo ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 contro l’Al Ahli nella Saudi Pro League. L’unico risultato che ha interrotto la serie di vittorie è stato il 3-3 con l’Al-Ettifaq, ma il bilancio complessivo riflette la continuità della squadra in fase offensiva.

L’Al-Sadd ha vinto quattro delle ultime cinque partite, ma c’è un dato importante da considerare: tutte e quattro le vittorie sono arrivate nella Stars League qatariota, dove ha segnato 16 goal in tre vittorie. L’unica sconfitta è stata il 3-0 contro l’Esteghlal in AFC Champions League Elite, un chiaro segnale che la fiducia maturata in campionato non si è ancora tradotta in risultati nella competizione continentale. In totale, ha subito otto goal nelle ultime cinque gare.

Al Qadsiah-Al-Sadd: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui recenti scontri diretti tra Al Qadsiah e Al-Sadd. Ulteriori informazioni sui precedenti saranno aggiunte se i dati diventeranno disponibili prima del calcio d’inizio.



