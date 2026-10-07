Come acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al-Fayha: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al Qadsiah affronta l'Al-Fayha giovedì 5 novembre 2026 al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Khobar.

L'Al Qadsiah ha il vantaggio nei recenti precedenti, avendo vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l'Al-Fayha. L'Al Qadsiah ha ottenuto una vittoria per 2-1 nell'ultima trasferta contro l'Al-Fayha nel maggio 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Al Qadsiah-Al-Fayha, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Qadsiah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Al Qadsiah-Al-Fayha si gioca al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Khobar, giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Qadsiah e Al-Fayha, hai alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Canali ufficiali del club: Puoi controllare i siti ufficiali o i portali di biglietteria dell'Al Qadsiah FC o della Saudi Pro League per le emissioni primarie dei biglietti, i prezzi nominali e la disponibilità diretta al botteghino.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo . Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Qadsiah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Qadsiah e Al-Fayha variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / Posti standard: da 30 SAR a 90 SAR, con una parte della capienza dei settori inferiori dello stadio spesso regolata o limitata a fasce d'ingresso più basse.

Categoria 1 / Posti premium: da 100 SAR a 250 SAR per visuali preferenziali laterali o centrali.

Pacchetti VIP / Hospitality: da 500 SAR a oltre 1.500 SAR per accesso alla lounge e posti premium allo stadio.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato:

Categoria 2 / Dietro la porta: da 150 SAR a 300 SAR a seconda della domanda di mercato attiva.

Categoria 1 / Posti laterali: da 350 SAR a 750 SAR per inserzioni secondarie molto richieste.

VIP & Hospitality Boxes: da 1.200 SAR a oltre 3.000 SAR per pacchetti hospitality premium di rivendita.

Al Qadsiah-Al-Fayha di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Al Qadsiah-Al-Fayha: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club si è concluso con una vittoria per 1-2 dell'Al Qadsiah sul campo dell'Al-Fayha nel maggio 2026. Prima di allora, l'Al Qadsiah era stato ancora più dominante, vincendo 5-0 in casa nel gennaio 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, l'Al Qadsiah ha vinto quattro volte e l'Al-Fayha una, con l'unica vittoria degli ospiti arrivata nell'aprile 2025.



