L’Al Qadsiah ospita l’Al Fateh giovedì 26 novembre 2026 al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Khobar.

Il loro ultimo incontro di campionato si è disputato nel febbraio 2026 al Prince Saud bin Jalawi Stadium ed è terminato con un combattuto pareggio per 1-1. Prima di quella sfida, nel settembre 2025, l’Al Qadsiah aveva ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in casa dell’Al Fateh.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Qadsiah-Al Fateh, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando è il calcio d’inizio di Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

Al Qadsiah-Al Fateh si gioca giovedì 26 novembre 2026 al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Khobar.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Come acquistare i biglietti di Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Qadsiah-Al Fateh FC:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il portale ufficiale dell’Al Qadsiah o i canali riservati ai soci, che gestiscono la vendita diretta dei biglietti e i pacchetti per le partite casalinghe.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d’ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard: Prezzi indicativi da 30 a 90 SAR .

Prezzi indicativi da . Posti premium e a bordo campo: Generalmente tra 250 e 600 SAR .

Generalmente tra . Opzioni VIP e hospitality: Prezzi indicativi a partire da 1.500 SAR.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: Prezzi a partire da circa 2.000 SAR o più .

Prezzi a partire da circa . Posti premium in rivendita: I prezzi dei biglietti rivenduti per i settori superiori o per le migliori opzioni hospitality possono salire notevolmente in base alla vicinanza della partita e alla domanda complessiva.

Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

Al Qadsiah-Al Fateh FC: lo stato di forma

L’Al Qadsiah ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una: un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima gara ha perso 3-2 in casa contro l’Al Hilal in Saudi Pro League. In precedenza aveva battuto l’Al-Taawoun 1-0 in trasferta e l’Abha 2-1 in casa; nella stessa serie di partite figura anche l’1-1 contro il Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite. Nelle cinque gare ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

L’Al Fateh sta attraversando un periodo difficile: ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite e ne ha perse quattro, per un bilancio di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Al Shabab. Nello stesso periodo ha perso anche 3-2 contro l’Al Khaleej e 4-0 contro l’Al Ahli, segnando otto goal e subendone 13 nelle cinque partite.

Al Qadsiah-Al Fateh FC: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato nel febbraio 2026 al Prince Saud bin Jalawi Stadium in Saudi Pro League, è terminato 1-1. Negli ultimi cinque confronti diretti il bilancio è favorevole all’Al Qadsiah, con due vittorie contro una dell’Al Fateh e due pareggi. Tra i risultati figura anche il successo casalingo per 3-0 dell’Al Qadsiah nell’agosto 2024.