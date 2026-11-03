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Come acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al Ahli: prezzi della Supercoppa, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Al Ahli

Al Qadsiah affronta Al Ahli in Supercoppa: ecco come assicurarsi i biglietti

L'Al Qadsiah e l'Al Ahli, campione in carica, si affrontano in una semifinale di Supercoppa saudita allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad, in Kuwait. La competizione porta il calcio saudita di alto livello oltre il Golfo, mettendo di fronte due squadre ricche di stelle per un posto nell'ambita finale del torneo.

GOAL offre tutte le informazioni verificate sulla partita e le modalità di acquisto dei biglietti per assicurarsi un posto già oggi.

Quando si gioca Al Qadsiah-Al Ahli di Supercoppa?

Al Qadsiah-Al Ahli inizierà alle 20:00 ora locale di sabato 19 dicembre 2026, allo stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di Kuwait City.

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Supercoppa - Semifinale

Dove acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al Ahli?

I biglietti ufficiali per la partita sono messi in vendita tramite Webook, la piattaforma digitale di biglietteria designata per il torneo. I tifosi possono acquistare i biglietti per la semifinale direttamente sul sito o sull'app della piattaforma.

Se i biglietti ufficiali destinati al pubblico dovessero esaurirsi, le piattaforme di rivendita come GrintaHub rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Al Qadsiah-Al Ahli?

Su Webook, i prezzi dei biglietti ufficiali per i posti standard partono da 120 SAR (10 KWD), mentre gli abbonamenti per tutte le partite del torneo partono da circa 305 SAR (25 KWD).

Se i biglietti ufficiali destinati al pubblico dovessero esaurirsi, le piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un'alternativa per trovare un posto all'ultimo minuto. I prezzi partono da circa 150 SAR, a seconda della domanda dei venditori e della disponibilità nelle varie categorie.

Al Qadsiah-Al Ahli di Supercoppa: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Qadsiah e Al Ahli

L'Al Qadsiah arriva alla semifinale con tre vittorie nelle ultime cinque partite, oltre a un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima gara ha battuto 5-0 l'Al-Gharafa nell'AFC Champions League Elite e, in campionato, ha segnato sei reti all'Al Riyadh senza subirne. L'unica battuta d'arresto in questa serie è stata la sconfitta per 3-2 contro l'Al Hilal. Nelle cinque partite, l'Al Qadsiah ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

Nelle ultime cinque partite, l'Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara contro l'Al-Sadd nell'AFC Champions League Elite è terminata senza reti, dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro l'Al Shabab nella Saudi Pro League. Prima di allora, le vittorie su Al-Gharafa, Al Khaleej e Al-Fayha avevano mostrato la qualità offensiva a disposizione di Pusic. In queste cinque gare, l'Al Ahli ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

ALQ

ALQ - Forma

ALT
V0-1
HIL
S2-3
ALS
D1-1
ALR
V0-6
ALG
V0-5
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AHL

AHL - Forma

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
S6-1
ALS
D0-0
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al Qadsiah-Al Ahli: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale all'8 settembre 2026, quando l'Al Qadsiah ha battuto 3-2 l'Al Ahli nella Saudi Pro League. L'Al Qadsiah aveva vinto con lo stesso risultato anche la sfida di campionato del marzo 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Al Qadsiah ha ottenuto due vittorie e l'Al Ahli altrettante, mentre una partita è finita in pareggio: il 3-3 nella Coppa del Re del novembre 2025. Il risultato più netto tra quelli riportati resta il 5-1 con cui l'Al Ahli ha battuto l'Al Qadsiah in Supercoppa nell'agosto 2025.

Testa a testa

Al QadsiahPareggioAl Ahli
2
0
3
1ª Divisione
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FIN
1ª Divisione
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FIN
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FIN
1ª Divisione
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FIN
Supercoppa
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
FIN
8Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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