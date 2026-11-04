La Coppa del Re entra nel vivo con gli ottavi di finale: l'Al Orobah ospita l'Al Okhdood allo stadio dell'Università di Al Jouf, a Sakaka. Nella principale competizione nazionale saudita a eliminazione diretta, le due squadre si contendono un posto nei quarti di finale.

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Quando si gioca Al-Orobah FC-Al Akhdoud di Coppa del Re?

Al-Orobah FC-Al Akhdoud è una partita di Coppa del Re, ma l'orario ufficiale del calcio d'inizio e la sede dell'incontro non risultano confermati nei dati attualmente disponibili.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 08:25

Dove acquistare i biglietti per Al Orobah-Al Okhdood?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re vengono generalmente distribuiti tramite la piattaforma di vendita del club di casa o portali ufficiali sauditi per gli eventi sportivi, come Webook. Per acquistare i posti al prezzo nominale, i tifosi dovrebbero verificare innanzitutto su questi canali le date di prevendita e di vendita libera.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a GrintaHub. Cercare il biglietto più economico attraverso canali alternativi permette ai tifosi di non perdere una serata di coppa così importante a Sakaka.

Quanto costano i biglietti per Al Orobah-Al Okhdood?

Sui canali ufficiali, i biglietti standard per le partite di Coppa del Re hanno spesso prezzi molto accessibili: quelli per i settori a ingresso generale partono generalmente da circa 20 a 35 SAR.

Se i biglietti per i settori a ingresso generale sono esauriti, le piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un'alternativa: i prezzi dei biglietti più economici partono in genere da circa 60 SAR, a seconda della categoria e del settore dello stadio.

Al-Orobah FC-Al Akhdoud di Coppa del Re: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Al-Orobah FC e Al Akhdoud

L'Al-Orobah FC ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando otto goal e subendone altrettanti. Il risultato più recente è la vittoria in Coppa del Re contro l'Abha del 16 agosto 2026. Nel maggio 2025 ha inoltre battuto l'Al-Taawoun per 3-2 nella Saudi Pro League. Le tre sconfitte consecutive con cui ha chiuso la stagione di campionato, tra cui il 3-1 contro l'Al Qadsiah e il 2-1 contro l'Al Khaleej, hanno evidenziato le sue difficoltà in quel periodo.

L'Al Akhdoud ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente ha battuto l'Al Khaleej per 2-0 in Coppa del Re il 18 agosto 2026, dopo aver sconfitto lo stesso avversario per 3-1 in campionato all'inizio del mese. Il pesante 4-0 subito contro l'Al Ahli nel maggio 2026 resta il punto più basso della sua forma recente, anche se il pareggio senza reti con l'Al Kholood ha mostrato solidità difensiva in un contesto diverso.

Al-Orobah FC-Al Akhdoud: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 4 aprile 2025, in Saudi Pro League, quando l'Al Akhdoud ha vinto 1-0 in casa dell'Al-Orobah FC. In precedenza, nell'ottobre 2024, l'Al Akhdoud aveva ottenuto una netta vittoria casalinga per 4-0. Nei due precedenti registrati ha dunque vinto entrambe le partite, segnando cinque goal senza subirne nessuno.