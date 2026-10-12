La seconda giornata dell'AFC Champions League Elite propone una sfida avvincente: i sauditi dell'Al Nassr si preparano a ospitare i campioni uzbeki del Neftchi Fergana all'Alawwal Park di Riyad.

Dopo un'intensa giornata inaugurale, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr puntano a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il Neftchi arriva a Riyad con una solida organizzazione tattica, per una sfida continentale dall'esito imprevedibile.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti della partita e assicurarsi subito un posto sugli spalti.

Quando si gioca Al Nassr FC-Neftchi Fargona di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Nassr-Neftchi Fargona non sono ancora disponibili. Torna a consultarci in prossimità del calcio d'inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati nella tua regione.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Neftchi?

I biglietti ufficiali per la partita sono messi in vendita direttamente sulla piattaforma Webook.com. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti d'ingresso standard tramite il portale ufficiale non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un'alternativa. Il mercato secondario offre ai tifosi un modo sicuro per trovare posti dopo l'esaurimento dei biglietti della vendita iniziale.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Neftchi?

Sulla piattaforma di vendita ufficiale, i biglietti d'ingresso standard partono da 30 SAR, mentre i posti di categoria superiore più vicini al campo hanno prezzi più alti.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della domanda in tempo reale.

Al Nassr FC-Neftchi Fargona di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

Al Nassr FC-Neftchi Fargona: Stato di forma

L'Al Nassr arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro l'Al-Ain nell'AFC Champions League Elite, la più pesante della sua stagione. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con l'Al Khaleej nella Saudi Pro League e vinto 2-1 contro l'Abha. In queste cinque partite, l'Al Nassr ha segnato sette goal e ne ha subiti nove, un bilancio che evidenzia la fragilità difensiva a cui Postecoglou deve porre rimedio.

Il Neftchi Fargona è in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato un successo per 1-0 contro il Lokomotiv Tashkent nel campionato uzbeko, mentre nella precedente gara di Champions League aveva battuto 1-0 l'Al Quwa Al Jawiya. L'unica sconfitta in questo periodo è stata il pesante 6-2 contro il Nasaf Qarshi, a cui ha però reagito con due vittorie consecutive. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Al Nassr FC-Neftchi Fargona: I precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Al Nassr e Neftchi Fargona. Questa sarà la prima sfida tra i due club.







