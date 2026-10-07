L'AFC Champions League Elite propone un avvincente match della seconda giornata, con i giganti sauditi dell'Al Nassr pronti a ospitare i campioni uzbeki del Neftchi Fergana all'Alawwal Park di Riad.

Dopo un'intensa giornata inaugurale, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr punteranno a reagire con forza in casa. Il Neftchi arriva a Riad con una qualità tattica disciplinata, preparando il terreno per una sfida imprevedibile per la supremazia continentale.

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Quando si gioca Al Nassr FC-Neftchi Fargona di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Nassr-Neftchi Fargona non sono attualmente disponibili. Torna a controllare più vicino al calcio d'inizio per i dettagli confermati su canale TV e diretta streaming nella tua zona.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Neftchi?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi in vendita direttamente attraverso la piattaforma ospitante Webook.com. I tifosi possono registrarsi e acquistare i tagliandi di ingresso generale tramite il portale ufficiale non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è la soluzione giusta. Il mercato secondario offre un accesso sicuro ai tifosi che vogliono assicurarsi un posto dopo l'esaurimento delle assegnazioni primarie.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Neftchi?

I biglietti standard di ingresso generale sulla piattaforma ufficiale di vendita partono da 30 SAR, mentre i posti di categoria superiore più vicini al campo raggiungono fasce di prezzo più alte.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR a seconda della categoria del posto e della domanda in tempo reale.

Al Nassr FC-Neftchi Fargona di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Al Nassr FC-Neftchi Fargona, stato di forma

L'Al Nassr arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, fatto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro l'Al-Ain in AFC Champions League Elite, il ko più pesante della stagione. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con l'Al Khaleej nella Saudi Pro League e vinto 2-1 contro l'Abha. In queste cinque partite, l'Al Nassr ha segnato sette gol e ne ha subiti nove, un dato che riflette la fragilità difensiva che Postecoglou deve affrontare.

Il Neftchi Fargona è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato un successo per 1-0 contro il Lokomotiv Tashkent nella Uzbek League, mentre nella precedente uscita in Champions League ha battuto l'Al Quwa Al Jawiya per 1-0. L'unica sconfitta in questa serie è stato il pesante 6-2 contro il Nasaf Qarshi, ma da allora ha risposto con due vittorie consecutive. Ha segnato sette gol e ne ha subiti otto nelle cinque partite.

Al Nassr FC-Neftchi Fargona: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Al Nassr e Neftchi Fargona. Questa sarà la prima sfida tra i due club.







