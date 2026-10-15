La AFC Champions League Elite propone un interessante confronto tra squadre dell'Asia occidentale: l'ambizioso Al Qadisiyah, club saudita, ospita i campioni del Qatar dell'Al Sadd allo stadio Principe Mohammed Bin Fahd di Dammam.

L'Al Qadisiyah ha compiuto enormi progressi per competere ai massimi livelli del calcio continentale, costruendo una rosa ricca di stelle che punta al successo. L'Al Sadd porta con sé decenni di tradizione nel calcio asiatico ed esperienza nella conquista di titoli: le premesse per una sfida tattica di alto livello.

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Quando inizia Al Nassr FC-Al-Wasl di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Nassr-Al-Wasl di AFC Champions League Elite, mentre l'orario d'inizio e la sede saranno confermati più vicino alla partita.

AFC Champions League Elite - Game Week 3 26 ott 2026 - 15:15

Dove acquistare i biglietti per Al Qadisiyah-Al Sadd?

I biglietti ufficiali della partita vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma principale Webook. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti d'ingresso ordinari sul portale ufficiale non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un'alternativa. La piattaforma di rivendita offre opzioni ai tifosi che cercano un posto dopo l'esaurimento dei biglietti della vendita ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Al Qadisiyah-Al Sadd?

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti d'ingresso ordinari partono da 30 SAR, mentre i posti nelle categorie premium più vicine al campo hanno prezzi più elevati.

Sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda del posto scelto e della domanda nel giorno della partita.

Al Nassr FC-Al-Wasl di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Al Nassr FC-Al-Wasl: lo stato di forma

L'Al Nassr arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro l'Al-Ain in AFC Champions League Elite, il risultato più netto di questa serie. Nelle cinque partite, l'Al Nassr ha segnato sette goal e ne ha subiti nove: una squadra capace di creare occasioni, ma che ha faticato a trovare stabilità difensiva. Le due vittorie in Saudi Pro League, entrambe per 2-1, mostrano che sa ottenere risultati anche nelle partite combattute in campionato.

L'Al-Wasl arriva da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Ha battuto il Khorfakkan 5-2 e vinto 3-0 in trasferta contro il Kalba, ma ha perso per 2-1 la sua più recente gara di AFC Champions League Elite contro l'Al Qadsiah. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha segnato 11 goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite, mostrando una produzione offensiva positiva ma discontinua.

Al Nassr FC-Al-Wasl: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale all'aprile 2026, in AFC Champions League Two, quando l'Al Nassr ha battuto l'Al-Wasl per 4-0. Prima di allora, nel febbraio 2025, l'Al Nassr aveva vinto 4-0 in casa in AFC Champions League Elite. Nei quattro precedenti registrati, l'Al Nassr ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Al-Wasl, segnando 11 goal e subendone appena due.



