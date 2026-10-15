L’AFC Champions League Elite propone un’interessante sfida dell’Asia occidentale: l’ambizioso Al Qadisiyah, squadra saudita, ospita i campioni del Qatar dell’Al Sadd al Prince Mohammed Bin Fahd Stadium di Dammam.

L’Al Qadisiyah ha compiuto enormi progressi per competere ai massimi livelli del calcio continentale, allestendo una rosa ricca di stelle con l’obiettivo di conquistare il titolo. L’Al Sadd porta in campo decenni di storia nel calcio asiatico ed esperienza nelle competizioni, in una sfida tattica di alto livello.

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A che ora inizia Al Nassr FC contro Al-Wasl in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Nassr contro Al-Wasl in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili, mentre l’orario del calcio d’inizio e la sede saranno confermati più vicino alla partita.

AFC Champions League Elite - Game Week 3 26 ott 2026 - 15:15

Dove acquistare i biglietti per Al Qadisiyah contro Al Sadd?

I biglietti ufficiali della partita vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma di biglietteria principale, Webook. Gli appassionati possono registrarsi e acquistare i biglietti d’ingresso ordinari tramite il portale ufficiale non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un’alternativa. Il mercato secondario offre opzioni ai tifosi che cercano un posto dopo l’esaurimento dei biglietti messi inizialmente in vendita.

Quanto costano i biglietti per Al Qadisiyah contro Al Sadd?

I biglietti d’ingresso ordinari sulla piattaforma di vendita ufficiale partono da 30 SAR, mentre i posti nelle categorie premium, più vicini al campo, raggiungono fasce di prezzo più alte.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda del posto scelto e della domanda nel giorno della partita.

Al Nassr FC contro Al-Wasl in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Al Nassr FC contro Al-Wasl: lo stato di forma

L’Al Nassr arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite, il risultato più pesante di questa serie. Nelle cinque partite l’Al Nassr ha segnato sette gol e ne ha subiti nove: una squadra capace di creare occasioni, ma che ha faticato a trovare stabilità difensiva. Le due vittorie nella Saudi Pro League, entrambe per 2-1, dimostrano che sa conquistare risultati in campionato anche nelle partite combattute.

L’Al-Wasl arriva da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Ha battuto il Khorfakkan 5-2 e vinto 3-0 in trasferta contro il Kalba, ma nell’ultima gara di AFC Champions League Elite ha perso 2-1 contro l’Al Qadsiah. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite, mostrando un attacco prolifico ma discontinuo.

Al Nassr FC contro Al-Wasl: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club risale all’aprile 2026, in AFC Champions League Two, quando l’Al Nassr ha battuto l’Al-Wasl 4-0. In precedenza, nel febbraio 2025, l’Al Nassr aveva ottenuto una vittoria casalinga per 4-0 in AFC Champions League Elite. Nei quattro precedenti registrati, l’Al Nassr ha vinto tre volte e l’Al-Wasl una, con la squadra saudita che ha segnato 11 gol e ne ha subiti soltanto due.



