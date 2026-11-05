L’Al Nassr ospita l’Al Shabab giovedì 26 novembre 2026 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato il 7 maggio 2026, l’Al Nassr ha conquistato una vittoria esterna per 4-2 in una partita spettacolare, trascinato dalle prestazioni di João Félix e Cristiano Ronaldo. Nel prossimo incontro, l’Al Shabab cercherà di invertire la tendenza dopo aver faticato a contenere con continuità il potente attacco dell’Al Nassr nelle sfide recenti.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Al Nassr-Al Shabab, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

Al Nassr-Al Shabab si gioca giovedì 26 novembre 2026 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti di Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Per le partite disputate all’Al-Awwal Park, puoi acquistare i biglietti direttamente sulle piattaforme di vendita o sui siti ufficiali dell’Al Nassr FC.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr FC e Al Shabab:

1. Canali ufficiali del club

Settori ordinari / anello superiore (dietro le porte): I prezzi partono generalmente da circa 30 a 75 SAR .

I prezzi partono generalmente da circa . Settori intermedi e posti lungo le linee laterali: I prezzi sono generalmente compresi tra 90 e 250 SAR .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Categoria 1 / settore inferiore premium: I prezzi sono generalmente compresi tra 250 e 600 SAR .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 1.500 SAR in su, a seconda del servizio di ristorazione esclusivo e dell’accesso alle lounge.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come Grintahub mettono in vendita tagliandi a prezzi che dipendono dalla domanda:

Rivendita per l’anello superiore / i settori dietro le porte: I prezzi partono da circa 70 a 230 SAR , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

I prezzi partono da circa , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore. Rivendita per l’anello inferiore lungo le linee laterali: I prezzi sono generalmente compresi tra 300 e 870 SAR .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Rivendita per lounge VIP e hospitality premium: I prezzi partono da circa 1.450 a oltre 2.200 SAR.

Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

Al Nassr FC-Al Shabab: Lo stato di forma

L’Al Nassr arriva a questa partita dopo aver vinto quattro delle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 4-0 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite a settembre. Nella sola Saudi Pro League ha vinto le ultime quattro partite, tra cui il 3-0 contro l’Al Diriyah e l’1-0 contro il Neom SC, prima del più recente successo per 3-1 sull’Al-Faisaly. In quelle cinque gare ha segnato 11 goal, mostrando continuità in attacco sotto la guida di Postecoglou.

Il bilancio recente dell’Al Shabab è più altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’ultima uscita ha vinto 3-1 in casa dell’Al Fateh. In precedenza aveva pareggiato 2-2 con l’Al-Faisaly e battuto 3-0 l’Al-Taawoun, ma lo 0-0 con l’Al-Fayha e la sconfitta per 2-1 contro l’Al Kholood, arrivati prima in questa serie, evidenziano un’incostanza a cui Letsch vorrà porre rimedio.

Al Nassr FC-Al Shabab: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l’Al Nassr ha battuto l’Al Shabab per 4-2 sul campo di quest’ultimo in una partita di Saudi Pro League. L’Al Nassr ha vinto tre degli ultimi cinque incontri tra i due club, con un pareggio e una sconfitta, segnando 14 goal contro i nove dell’Al Shabab. I precedenti favoriscono la squadra di casa, che in questa sfida si è dimostrata difficile da battere indipendentemente dal campo.