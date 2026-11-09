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Come acquistare i biglietti per Al Nassr FC-Al-Sadd: prezzi, informazioni sulla partita di AFC Champions League Elite, vendite dell’ultimo minuto e altro

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AFC Champions League Elite
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Al-Sadd

L’Al Nassr FC affronta l’Al-Sadd nell’AFC Champions League Elite. Ecco come assicurarsi i biglietti.

L'Al Nassr ospita l'Al Sadd martedì 24 novembre 2026 per un'attesa sfida della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. L'incontro si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra preferita dal vivo.

Al Nassr FC-Al-Sadd, AFC Champions League Elite: Quando si gioca?

L'Al Nassr ospita l'Al-Sadd in AFC Champions League Elite. L'orario del calcio d'inizio e i dettagli sulla sede saranno confermati in prossimità della partita.

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AFC Champions League Elite - Game Week 5

Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Al Sadd?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma dedicata dell'Al-Awwal Park. Si consiglia ai tifosi di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata ai biglietti per questa sfida di AFC Champions League Elite puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Al Sadd?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono dall'accessibile prezzo di 35 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 80 SAR per l'ingresso generale. Acquistare rapidamente è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l'avvicinarsi della partita.

Al Nassr FC-Al-Sadd, AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

Al Nassr FC-Al-Sadd: Lo stato di forma

L'Al Nassr ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite, segnando 18 goal e subendone otto. Il risultato più recente è una vittoria per 6-2 sul Pakhtakor Tashkent in Champions League; prima ancora aveva battuto l'Al Kholood per 5-3 in campionato. Le vittorie precedenti sono arrivate contro Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, a conferma della continuità realizzativa in entrambe le competizioni.

Il bilancio dell'Al-Sadd nelle ultime cinque partite è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima gara ha perso 3-4 contro l'Al-Rayyan in Stars League l'8 novembre, mentre il 2 novembre ha pareggiato 0-0 con l'Al Ahli in Champions League. Tra i risultati precedenti figurano una vittoria per 4-1 sull'Al-Shamal e pareggi contro l'Al Qadsiah. In queste cinque partite la squadra ha segnato nove goal e ne ha subiti altrettanti.

ALN

ALN - Forma

NEF
V3-1
NEO
V1-0
AFS
V1-3
ALK
V5-3
PAT
V2-6
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALS

ALS - Forma

SHA
V0-4
ALQ
D1-1
ALS
V4-1
AHL
D0-0
ALR
S3-4
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Al Nassr FC-Al-Sadd: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a dicembre 2024, quando l'Al-Sadd ha battuto l'Al Nassr per 2-1 su questo campo in AFC Champions League Elite. Negli ultimi cinque confronti diretti nella competizione, l'Al Nassr ha ottenuto due vittorie, l'Al-Sadd altrettante e una partita è finita in parità: un bilancio che mostra quanto siano stati equilibrati questi incontri. Tra i precedenti figurano anche una vittoria per 3-1 dell'Al Nassr nell'aprile 2021 e un pareggio casalingo per 2-2 nel febbraio 2020.

Testa a testa

Al Nassr FCPareggioAl-Sadd
2
2
1
AFC Champions League Elite
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
FIN
AFC Champions League Elite
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FIN
AFC Champions League Elite
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
FIN
AFC Champions League Elite
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
1
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FIN
AFC Champions League Elite
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al-Sadd badge
Al-Sadd
ALS
2
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

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