L'Al Nassr affronta l'Al Qadsiah venerdì 20 novembre 2026 all'Al-Awwal Park di Riyadh.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato il 3 maggio 2026, l'Al Qadsiah ha battuto l'Al-Nassr per 3-1 al Prince Saud Bin Jalawi Stadium. I gol di Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr e Julián Quiñones hanno regalato la vittoria all'Al Qadsiah, rendendo inutile la rete di João Félix per l'Al-Nassr.

Ecco tutto quello che c'è da sapere con GOAL per acquistare i biglietti di Al Nassr-Al Qadsiah, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Al Nassr FC-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

Al Nassr-Al Qadsiah si gioca venerdì 20 novembre 2026 all'Al-Awwal Park di Riyadh.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti di Al Nassr FC-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

I biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Al-Nassr FC e Al Qadsiah sono disponibili attraverso diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Di norma, l'Al Nassr mette in vendita i biglietti per le partite casalinghe all'Al-Awwal Park (King Saud University Stadium) tramite i propri partner principali per la biglietteria e le piattaforme ufficiali del club. I programmi di affiliazione al club spesso consentono di accedere alla prevendita prima dell'apertura della vendita generale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Al Nassr FC-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Nassr FC e Al Qadsiah variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / settori standard: I prezzi vanno da circa 30 SAR a 90 SAR per i posti con visuale standard o negli anelli superiori dietro le porte.

I prezzi vanno da circa a per i posti con visuale standard o negli anelli superiori dietro le porte. Posti premium e lungo le linee laterali: I posti lungo le linee laterali negli anelli intermedi e inferiori costano generalmente tra 250 SAR e 600 SAR .

I posti lungo le linee laterali negli anelli intermedi e inferiori costano generalmente tra e . Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti esclusivi con accesso alle lounge premium, servizio di ristorazione e vista sul campo partono da circa 500 SAR e possono superare i 1.500 SAR a seconda della categoria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dal club attraverso i canali primari sono esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Dietro le porte / anello superiore: I prezzi per i posti negli anelli superiori o dietro le porte partono generalmente da circa 180-260 SAR .

I prezzi per i posti negli anelli superiori o dietro le porte partono generalmente da circa . Anello inferiore lungo le linee laterali: I posti migliori nell'anello inferiore lungo le linee laterali costano generalmente tra 375 e 940 SAR .

I posti migliori nell'anello inferiore lungo le linee laterali costano generalmente tra . Lounge VIP e hospitality: I pacchetti di lusso con accesso alle lounge, parcheggio e servizi di hospitality per il giorno della partita possono costare da 3.750 SAR a oltre 5.200 SAR.

Al Nassr FC-Al Qadsiah di Saudi Pro League: Tutto quello che c'è da sapere

Al Nassr FC-Al Qadsiah: Lo stato di forma

L'Al Nassr arriva alla partita con un bilancio recente altalenante: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha battuto il Neftchi Fargona per 3-1 in AFC Champions League Elite. Il risultato è arrivato dopo il 3-0 in campionato contro l'Al Diriyah, anche se la sconfitta per 4-0 contro l'Al-Ain in una competizione continentale, rimediata in precedenza a settembre, resta motivo di preoccupazione. Nelle ultime cinque partite, l'Al Nassr ha segnato 10 gol e ne ha subiti sette.

Anche l'Al Qadsiah ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è l'1-1 contro il Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite. In precedenza aveva ottenuto un netto successo per 5-0 sull'Al Kholood in campionato. La squadra di Rodgers ha segnato 12 gol nelle ultime cinque gare, subendone otto.

Al Nassr FC-Al Qadsiah: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato il 3 maggio 2026, quando l'Al Qadsiah ha battuto in casa l'Al Nassr per 3-1 in Saudi Pro League. L'Al Qadsiah ha vinto tre degli ultimi cinque confronti, mentre l'Al Nassr ha ottenuto una vittoria, per 2-1 in trasferta l'8 gennaio 2026, e una partita si è conclusa con una sconfitta per 1-0 dell'Al Nassr nel febbraio 2021. Nei cinque incontri, il bilancio recente degli scontri diretti sorride all'Al Qadsiah, che ha segnato 10 gol contro i sei dell'Al Nassr.