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Come acquistare i biglietti per Al Nassr FC-Al Kholood: prezzi della Supercoppa, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L’Al Nassr FC affronta l’Al Kholood in Supercoppa. Ecco come acquistare i biglietti

I tifosi di tutta la regione si preparano a una sfida avvincente: l’Al Nassr affronta l’Al Kholood nella semifinale della Supercoppa saudita. L’atteso incontro a eliminazione diretta si disputerà domenica 20 dicembre 2026 al Jaber Al-Ahmad International Stadium, in Kuwait.

GOAL ti fornisce tutte le informazioni per assistere alla partita dal vivo. Scopri come assicurarti un posto e approfittare dei migliori prezzi disponibili prima che i biglietti vadano esauriti.

Quando si gioca Al Nassr FC-Al Kholood di Supercoppa?

Al Nassr-Al Kholood inizierà alle 20:00 ora locale di domenica 20 dicembre 2026 al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City.

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Supercoppa - Semifinale

H2: Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

Webook è la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti della Supercoppa saudita. La vendita generale su Webook è il canale principale per ottenere biglietti originali a prezzo standard per la partita al Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a GrintaHub. Puoi consultare le diverse categorie di posti e acquistare i biglietti direttamente su GrintaHub.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

Assistere alla partita è alla portata di tutti i tifosi, con il biglietto più economico che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Su Webook, il rivenditore ufficiale, i prezzi partono da 120 SAR: prenotare in anticipo è quindi il modo meno costoso per entrare allo stadio.

GrintaHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Sulle piattaforme di rivendita, i prezzi partono da circa 150 SAR, a seconda della categoria del biglietto e della domanda.

  • Su Webook, il rivenditore ufficiale, i prezzi partono da 120 SAR.
  • Su GrintaHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono da 150 SAR.

Al Nassr FC-Al Kholood di Supercoppa: tutto quello che c’è da sapere

Al Nassr FC-Al Kholood: lo stato di forma

L’Al Nassr ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in diverse competizioni, segnando 18 goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha battuto il Pakhtakor Tashkent 6-2 nell’AFC Champions League Elite; in precedenza aveva superato l’Al Kholood 5-3 nella Saudi Pro League. La serie comprende anche le vittorie contro Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, a conferma della continuità di rendimento sia in ambito nazionale sia continentale.

L’Al Kholood ha perso tutte le ultime cinque partite, senza ottenere alcuna vittoria. Dopo la sconfitta per 5-3 contro l’Al Nassr in campionato, ha perso 3-0 contro l’Al-Ettifaq e 3-2 contro l’Al-Faisaly. In precedenza aveva subito un 5-0 contro l’Al Qadsiah e un 2-0 contro l’Al Riyadh. Nelle cinque gare ha incassato 13 goal, segnandone soltanto cinque.

ALN

ALN - Forma

NEF
V3-1
NEO
V1-0
AFS
V1-3
ALK
V5-3
PAT
V2-6
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALK

ALK - Forma

ALR
S2-0
ALQ
S0-5
AFS
S3-2
ALI
S0-3
ALN
S5-3
Gol segnato (subito)
5/18
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Al Nassr FC-Al Kholood: i precedenti recenti

Al Nassr e Al Kholood si sono affrontati l’ultima volta il 29 ottobre 2026 nella Saudi Pro League: l’Al Nassr ha vinto 5-3 all’Al-Awwal Park. Negli ultimi cinque incontri tra i due club, l’Al Nassr ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. L’unica partita non vinta dall’Al Nassr è terminata 3-3 sul campo dell’Al Kholood nell’ottobre 2024. In queste cinque sfide, l’Al Nassr ha segnato 13 goal e ne ha subiti sei.

Testa a testa

Al Nassr FCPareggioAl Kholood
4
1
0
1ª Divisione
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FIN
1ª Divisione
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
FIN
1ª Divisione
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FIN
1ª Divisione
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FIN
1ª Divisione
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
3
FIN
16Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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