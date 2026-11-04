Come acquistare i biglietti per Al Nassr FC-Al Kholood: prezzi della Supercoppa, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

I tifosi di tutta la regione si preparano a una sfida avvincente: l’Al Nassr affronta l’Al Kholood nella semifinale della Supercoppa saudita. L’atteso incontro a eliminazione diretta si disputerà domenica 20 dicembre 2026 al Jaber Al-Ahmad International Stadium, in Kuwait.

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Quando si gioca Al Nassr FC-Al Kholood di Supercoppa?

Al Nassr-Al Kholood inizierà alle 20:00 ora locale di domenica 20 dicembre 2026 al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City.

Supercoppa - Semifinale 20 dic 2026 - 13:00

H2: Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

Webook è la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti della Supercoppa saudita. La vendita generale su Webook è il canale principale per ottenere biglietti originali a prezzo standard per la partita al Jaber Al-Ahmad International Stadium.

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Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Al Kholood?

Assistere alla partita è alla portata di tutti i tifosi, con il biglietto più economico che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Su Webook, il rivenditore ufficiale, i prezzi partono da 120 SAR: prenotare in anticipo è quindi il modo meno costoso per entrare allo stadio.

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Su Webook, il rivenditore ufficiale, i prezzi partono da 120 SAR.

Su GrintaHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono da 150 SAR.

Al Nassr FC-Al Kholood di Supercoppa: tutto quello che c’è da sapere

Al Nassr FC-Al Kholood: lo stato di forma

L’Al Nassr ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in diverse competizioni, segnando 18 goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha battuto il Pakhtakor Tashkent 6-2 nell’AFC Champions League Elite; in precedenza aveva superato l’Al Kholood 5-3 nella Saudi Pro League. La serie comprende anche le vittorie contro Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona, a conferma della continuità di rendimento sia in ambito nazionale sia continentale.

L’Al Kholood ha perso tutte le ultime cinque partite, senza ottenere alcuna vittoria. Dopo la sconfitta per 5-3 contro l’Al Nassr in campionato, ha perso 3-0 contro l’Al-Ettifaq e 3-2 contro l’Al-Faisaly. In precedenza aveva subito un 5-0 contro l’Al Qadsiah e un 2-0 contro l’Al Riyadh. Nelle cinque gare ha incassato 13 goal, segnandone soltanto cinque.

Al Nassr FC-Al Kholood: i precedenti recenti

Al Nassr e Al Kholood si sono affrontati l’ultima volta il 29 ottobre 2026 nella Saudi Pro League: l’Al Nassr ha vinto 5-3 all’Al-Awwal Park. Negli ultimi cinque incontri tra i due club, l’Al Nassr ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. L’unica partita non vinta dall’Al Nassr è terminata 3-3 sul campo dell’Al Kholood nell’ottobre 2024. In queste cinque sfide, l’Al Nassr ha segnato 13 goal e ne ha subiti sei.