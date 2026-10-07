Come acquistare i biglietti per Al Kholood-Al Khaleej: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Al Kholood affronta l'Al Khaleej giovedì 5 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

Nell'ultimo confronto di campionato, disputato il 3 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 in una sfida spettacolare al King Abdullah Sport City. L'Al Kholood cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa per dare forza a una solida campagna di metà stagione nella massima serie.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Kholood-Al Khaleej, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Kholood-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al Kholood-Al Khaleej si gioca giovedì 5 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Come comprare i biglietti per Al Kholood-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Per assicurarti i biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Al Kholood e Al Khaleej, hai a disposizione alcune opzioni standard:

1. Canali ufficiali del club

Canali ufficiali del club: Puoi visitare il sito ufficiale dell'Al Kholood Club o il portale ufficiale della Saudi Pro League per controllare eventuali annunci diretti sulla vendita dei biglietti e i link diretti alla biglietteria.

2. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie di biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti di ingresso generale su piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Kholood-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni e i dettagli per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Kholood e Al Khaleej, suddivisi per fonte di vendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / categoria standard: In genere parte da circa 10 SAR - 30 SAR per le fasce base, a seconda dell'esatta posizione nello stadio.

Aree famiglia e premium: Di solito vanno da 50 SAR - 150 SAR per posti migliorati o settori specializzati.

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub mettono in vendita tagliandi in base alla domanda di mercato:

Rivendita standard / settore superiore: I biglietti di ingresso generale sui mercati secondari partono solitamente da circa 225 SAR - 450 SAR a seconda della domanda con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Lato lungo / posti premium: I settori con visuale migliore e le categorie centrali sulle piattaforme secondarie spesso vanno da 750 SAR - 2.250+ SAR man mano che le disponibilità primarie si esauriscono.

Al Kholood-Al Khaleej di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Kholood e Al Khaleej

L'Al Kholood ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'Al Riyadh, ma era stata preceduta da una vittoria per 2-1 sull'Al Shabab. In precedenza, la squadra ha battuto l'Al Ahli 3-1 e pareggiato 2-2 con l'Al-Fayha. La squadra di Buckingham ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

L'Al Khaleej ha vinto una volta, pareggiato due e perso due delle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato l'1-1 con l'Al Nassr, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Neom SC e il pesante 5-1 subito dall'Al Hilal. La squadra di Gomes ha segnato tre gol e ne ha subiti dieci in questa striscia di cinque partite, un dato che evidenzia una significativa vulnerabilità difensiva.

Al Kholood-Al Khaleej: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre risale al 3 aprile 2026, quando Al Kholood e Al Khaleej hanno pareggiato 2-2 in Saudi Pro League al King Abdullah Stadium. Prima di allora, l'Al Khaleej aveva vinto 3-2 in trasferta sul campo dell'Al Kholood nel febbraio 2026, mentre l'Al Kholood si era imposto 4-3 nella King Cup nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, le vittorie sono state distribuite in modo piuttosto equilibrato, con l'Al Kholood vincente anche per 2-1 nel marzo 2025 e l'Al Khaleej capace di imporsi 1-0 nell'ottobre 2024.