L’Al Kholood ospita l’Al Hilal giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

Nel loro primo incontro in assoluto, nell’ottobre 2025, il NEOM SC ha ottenuto un successo esterno per 3-2 sul campo dell’Al Kholood. Quest’ultimo si è prontamente riscattato nella gara di ritorno del febbraio 2026, vincendo a sua volta in trasferta per 2-1 a Tabuk.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Al Kholood-Al Hilal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Kholood-Al Hilal nella Saudi Pro League?

Al Kholood-Al Hilal si gioca giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

1ª Divisione - Game Week 15 11 dic 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Come acquistare i biglietti per Al Kholood-Al Hilal nella Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Kholood-Al Hilal:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dei club: I biglietti per le partite casalinghe sono generalmente messi in vendita direttamente dal club ospitante (Al Kholood o Al Hilal, a seconda dello stadio in cui si gioca), attraverso i suoi portali ufficiali o i partner regionali designati.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite della Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Kholood-Al Hilal nella Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard e ingresso generale: Prezzi a partire da circa 35-50 SAR per le normali partite di campionato.

Prezzi a partire da circa per le normali partite di campionato. Posti lungo le linee laterali e per categoria: Generalmente tra 100 e 250 SAR .

Generalmente tra . Pacchetti VIP e hospitality: Da 500 SAR a oltre 1.500 SAR per le partite di maggiore richiamo.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: Prezzi a partire da circa 180-400 SAR .

Prezzi a partire da circa . Posti premium e lungo le linee laterali in rivendita: Prezzi a partire da circa 450-900 SAR .

Prezzi a partire da circa . Pacchetti VIP e premium in rivendita: Prezzi a partire da circa 1.500 SAR, a seconda di quanto tempo prima della partita vengono acquistati.

Al Kholood-Al Hilal nella Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Kholood e Al Hilal

L’Al Kholood ha perso quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League. L’unica vittoria in questa serie è stata il 2-1 contro l’Al Shabab a settembre. Ha perso 5-0 contro l’Al Qadsiah, 3-2 contro l’Al Faisaly, 3-0 contro l’Al Riyadh e 3-0 contro l’Al-Ettifaq, subendo 13 gol in queste quattro sconfitte.

L’Al Hilal ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. I risultati sono stati: vittoria esterna per 3-2 in campionato contro l’Al Qadsiah, successo per 1-0 sull’Al Hazem, vittoria per 2-0 sull’Al-Sadd in AFC Champions League Elite, successo per 3-2 in campionato contro l’Al Ittihad e vittoria per 2-1 sull’Al-Gharafa in Champions League. In queste cinque partite l’Al Hilal ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque.

Al Kholood-Al Hilal: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla King Cup del maggio 2026, quando l’Al Hilal ha vinto 2-1 al King Abdullah Stadium. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, l’Al Hilal ha vinto quattro volte, mentre l’Al Kholood non ha ancora ottenuto una vittoria in questa serie. Il successo più ampio dell’Al Hilal è stato il 6-0 casalingo in campionato dell’aprile 2026. In quelle cinque partite ha segnato 16 gol contro i cinque dell’Al Kholood.