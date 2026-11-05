L'Al Kholood ospita l'Al Hilal giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

Nel loro primo incontro in assoluto, nell'ottobre 2025, il NEOM SC ha conquistato un'emozionante vittoria per 3-2 sul campo dell'Al Kholood. Nella gara di ritorno, nel febbraio 2026, l'Al Kholood si è subito preso la rivincita imponendosi per 2-1 in trasferta a Tabuk.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Kholood-Al Hilal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

Al Kholood-Al Hilal si gioca al King Abdullah Stadium di Buraydah giovedì 26 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Come acquistare i biglietti di Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Kholood-Al Hilal:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dei club: I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita direttamente dal club ospitante, Al Kholood o Al Hilal a seconda dello stadio in cui si gioca, attraverso il proprio portale ufficiale o i partner regionali designati per la vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita ufficialmente dai club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard e ingresso generale: Prezzi a partire da circa 35-50 SAR per le normali partite di campionato.

Prezzi a partire da circa per le normali partite di campionato. Posti a bordo campo e per categoria: Prezzi generalmente compresi tra 100 e 250 SAR .

Prezzi generalmente compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi compresi tra 500 e oltre 1.500 SAR per le partite di maggior richiamo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: Prezzi a partire da circa 180-400 SAR .

Prezzi a partire da circa . Posti premium e lungo le linee laterali in rivendita: Prezzi a partire da circa 450-900 SAR .

Prezzi a partire da circa . Pacchetti VIP e premium in rivendita: Prezzi a partire da circa 1.500 SAR, a seconda di quanto tempo prima della partita vengono acquistati.

Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Al Kholood-Al Hilal: lo stato di forma

L'Al Kholood ha perso quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League. L'unica vittoria in questa serie è stata il 2-1 contro l'Al Shabab a settembre. Ha perso 5-0 contro l'Al Qadsiah, 3-2 contro l'Al Faisaly, 3-0 contro l'Al Riyadh e 3-0 contro l'Al-Ettifaq, subendo 13 goal in queste quattro sconfitte.

L'Al Hilal ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Questi i risultati: vittoria per 3-2 in campionato in trasferta contro l'Al Qadsiah, successo per 1-0 contro l'Al Hazem, vittoria per 2-0 in AFC Champions League Elite contro l'Al-Sadd, successo per 3-2 in campionato contro l'Al Ittihad e vittoria per 2-1 in Champions League contro l'Al-Gharafa. In queste cinque partite, l'Al Hilal ha segnato 11 goal e ne ha subiti cinque.

Al Kholood-Al Hilal: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale alla King Cup del maggio 2026, quando l'Al Hilal ha vinto 2-1 al King Abdullah Stadium. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, l'Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie, mentre l'Al Kholood non è ancora riuscito a vincere. Il successo più ampio dell'Al Hilal in questa serie è stato il 6-0 casalingo in campionato nell'aprile 2026. In queste cinque partite ha segnato 16 goal, contro i cinque dell'Al Kholood.