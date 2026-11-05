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1ª Divisione
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King Abdullah Stadium, Buraydah
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Come acquistare i biglietti per Al Kholood-Al Hilal: prezzi, informazioni sulla partita di Saudi Pro League, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Al Kholood
Al Hilal
1ª Divisione

L’Al Kholood affronta l’Al Hilal nella Saudi Pro League. Ecco come acquistare i biglietti.

L'Al Kholood ospita l'Al Hilal giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Stadium di Buraydah.

Nel loro primo incontro in assoluto, nell'ottobre 2025, il NEOM SC ha conquistato un'emozionante vittoria per 3-2 sul campo dell'Al Kholood. Nella gara di ritorno, nel febbraio 2026, l'Al Kholood si è subito preso la rivincita imponendosi per 2-1 in trasferta a Tabuk.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Kholood-Al Hilal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

Al Kholood-Al Hilal si gioca al King Abdullah Stadium di Buraydah giovedì 26 novembre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 15
King Abdullah Stadium, Buraydah

Come acquistare i biglietti di Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Kholood-Al Hilal:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale dei club: I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita direttamente dal club ospitante, Al Kholood o Al Hilal a seconda dello stadio in cui si gioca, attraverso il proprio portale ufficiale o i partner regionali designati per la vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita ufficialmente dai club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti standard e ingresso generale: Prezzi a partire da circa 35-50 SAR per le normali partite di campionato.
  • Posti a bordo campo e per categoria: Prezzi generalmente compresi tra 100 e 250 SAR.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi compresi tra 500 e oltre 1.500 SAR per le partite di maggior richiamo.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard in rivendita: Prezzi a partire da circa 180-400 SAR.
  • Posti premium e lungo le linee laterali in rivendita: Prezzi a partire da circa 450-900 SAR.
  • Pacchetti VIP e premium in rivendita: Prezzi a partire da circa 1.500 SAR, a seconda di quanto tempo prima della partita vengono acquistati.

Al Kholood-Al Hilal di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Al Kholood-Al Hilal: lo stato di forma

L'Al Kholood ha perso quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League. L'unica vittoria in questa serie è stata il 2-1 contro l'Al Shabab a settembre. Ha perso 5-0 contro l'Al Qadsiah, 3-2 contro l'Al Faisaly, 3-0 contro l'Al Riyadh e 3-0 contro l'Al-Ettifaq, subendo 13 goal in queste quattro sconfitte.

L'Al Hilal ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Questi i risultati: vittoria per 3-2 in campionato in trasferta contro l'Al Qadsiah, successo per 1-0 contro l'Al Hazem, vittoria per 2-0 in AFC Champions League Elite contro l'Al-Sadd, successo per 3-2 in campionato contro l'Al Ittihad e vittoria per 2-1 in Champions League contro l'Al-Gharafa. In queste cinque partite, l'Al Hilal ha segnato 11 goal e ne ha subiti cinque.

ALK

ALK - Forma

ALR
S2-0
ALQ
S0-5
AFS
S3-2
ALI
S0-3
ALN
S5-3
Gol segnato (subito)
5/18
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
HIL

HIL - Forma

ALH
V1-0
ALQ
V2-3
ALS
S3-1
ALF
V2-0
ALA
V2-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Al Kholood-Al Hilal: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale alla King Cup del maggio 2026, quando l'Al Hilal ha vinto 2-1 al King Abdullah Stadium. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, l'Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie, mentre l'Al Kholood non è ancora riuscito a vincere. Il successo più ampio dell'Al Hilal in questa serie è stato il 6-0 casalingo in campionato nell'aprile 2026. In queste cinque partite ha segnato 16 goal, contro i cinque dell'Al Kholood.

Testa a testa

Al KholoodPareggioAl Hilal
0
0
5
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FIN
1ª Divisione
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
6
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FIN
1ª Divisione
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FIN
1ª Divisione
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
5
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FIN
1ª Divisione
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
FIN
5Gol segnati20
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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