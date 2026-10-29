L'Al Khaleej ospita l'Al Ittihad venerdì 20 novembre 2026 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam.

I precedenti mostrano che l'Al-Ahli ha tradizionalmente avuto la meglio negli incontri con l'Al-Faisaly, anche se spesso con margini ridotti. Nelle loro più recenti sfide di campionato prima del periodo dell'Al-Faisaly nelle categorie inferiori, le partite tra le due squadre sono state spesso combattute e ricche di gol.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Khaleej-Al Ittihad, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Khaleej-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Al Khaleej-Al Ittihad si gioca al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam venerdì 20 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti di Al Khaleej-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al Khaleej e Al Ittihad, hai a disposizione alcune opzioni principali, a seconda che tu preferisca i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare i canali o i siti ufficiali di biglietteria della squadra di casa, l'Al Khaleej: di solito i biglietti vengono messi in vendita direttamente dal club ospitante in prossimità della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al Khaleej-Al Ittihad di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Khaleej e Al Ittihad variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Categoria 4 / Dietro le porte (anello superiore e inferiore): da 30 a 50 SAR

da 30 a 50 SAR Categoria 3 / Settori d'angolo: da 50 a 75 SAR

da 50 a 75 SAR Categoria 2 & Categoria 1 / Lati del campo e settore centrale inferiore: da 90 a 150 SAR

da 90 a 150 SAR Servizi premium & VIP: da 300 a oltre 500 SAR

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come GrintaHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anelli superiori / Ingresso generale / Livello 300: da 170 a 350 SAR

da 170 a 350 SAR Categoria 2 / Livello 200: da 350 a 600 SAR

da 350 a 600 SAR Categoria 1 / Settore centrale privilegiato / Livello 100: da 600 a 950 SAR

da 600 a 950 SAR Rivendita di biglietti VIP e con accesso alle lounge: da 1.000 SAR in su, a seconda della disponibilità dei pacchetti

Al Khaleej-Al Ittihad di Saudi Pro League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Khaleej e Al Ittihad

L'Al Khaleej arriva a questa partita con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro l'Al-Fayha, che ha interrotto una serie comprendente due pareggi consecutivi contro l'Al-Ettifaq e l'Al Nassr e uno 0-0 con l'Al Riyadh. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata contro il Neom, che ha vinto 3-0. Nelle cinque partite, l'Al Khaleej ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro: numeri che descrivono una squadra difficile da superare, ma che ha faticato a trovare continuità in attacco.

Le ultime cinque partite dell'Al Ittihad raccontano di un rendimento più altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Dopo i successi per 3-1 contro l'Al-Faisaly e per 2-1 contro l'Al-Fayha, la squadra ha avuto un brusco calo di forma. Al pareggio per 1-1 con l'Al-Shamal nell'AFC Champions League Elite sono seguite la sconfitta per 3-2 in campionato contro l'Al Hilal e quella per 2-1 contro lo Shabab Al-Ahli Dubai nella competizione continentale. L'Al Ittihad ha segnato otto gol in cinque partite, ma ne ha subiti sette: una fragilità difensiva che l'Al Khaleej cercherà di sfruttare.

Al Khaleej-Al Ittihad: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 dell'Al Ittihad, che ha ospitato l'Al Khaleej in Saudi Pro League nel febbraio 2026. Prima di allora, nel novembre 2025, le due squadre avevano pareggiato 4-4 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti le partite sono state equilibrate, con un lieve vantaggio per l'Al Ittihad. L'Al Khaleej, però, ha dimostrato di poter conquistare punti contro gli avversari, ottenendo anche due pareggi, tra cui quello straordinario da otto gol.