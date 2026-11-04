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Come acquistare i biglietti per Al Jabalain-Al Ittihad: prezzi della Coppa del Re, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L’Al Jabalain sfida l’Al Ittihad in Coppa del Re: ecco come assicurarti i biglietti

La Coppa del Re entra nel vivo: negli ottavi di finale l'Al Jabalain ospita il colosso saudita Al Ittihad al Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium di Ha'il. Le sfide a eliminazione diretta regalano sempre grandi emozioni e questa mette di fronte una squadra di casa determinata e una delle formazioni più titolate del Regno.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sui biglietti e ti spiega come acquistarli subito.

Quando si gioca Al Jabalain-Al Ittihad di Coppa del Re?

Al Jabalain-Al Ittihad è una partita di Coppa del Re in programma al Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium.

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King Cup - 1/8

Dove acquistare i biglietti per Al Jabalain-Al Ittihad?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono venduti principalmente attraverso piattaforme ufficiali saudite di biglietteria sportiva, come Webook, e i portali di biglietteria indicati dal club ospitante. I tifosi dovrebbero consultare prima queste piattaforme durante le fasi di prevendita e vendita generale, per acquistare i biglietti direttamente al prezzo ufficiale.

Ecco i dettagli principali della partita:

  • Partita: Al Jabalain-Al Ittihad
  • Competizione: ottavi di finale di Coppa del Re
  • Data: lunedì 30 novembre 2026
  • Calcio d'inizio: 16:25, ora saudita
  • Stadio: Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium, Ha'il, Arabia Saudita

GrintaHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Le piattaforme alternative offrono ai tifosi un modo affidabile per trovare il biglietto più economico quando le disponibilità ufficiali terminano.

Quanto costano i biglietti per Al Jabalain-Al Ittihad?

Sul canale di vendita ufficiale, i prezzi dei biglietti standard partono da circa 30-50 SAR, rendendo i primi turni della Coppa del Re molto accessibili per i tifosi che vogliono assistere alle partite.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 80 SAR: un'alternativa per trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali sono esauriti.

Al Jabalain-Al Ittihad di Coppa del Re: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Jabalain e Al Ittihad

Nelle ultime cinque partite di Coppa del Re, l'Al Jabalain ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è un successo per 1-0 contro l'Al-Ettifaq, battuto anche per 3-1 in una precedente partita tra quelle considerate. Le due sconfitte sono arrivate contro l'Al Fateh FC, compreso un 1-2, e contro l'Al-Raed: una gara terminata 1-1 e registrata come sconfitta ai rigori. Nelle cinque partite, l'Al Jabalain ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

L'Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-4 contro l'Al-Ain nell'AFC Champions League Elite. In precedenza aveva battuto l'Al Diriyah per 2-0 e l'Al-Ettifaq per 4-1 nella Saudi Pro League, oltre ad aver vinto 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. In campionato ha pareggiato 1-1 con l'Abha. Nelle cinque partite, l'Al Ittihad ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

ALJ

ALJ - Forma

ALF
V2-0
ALI
V3-1
ALR
S1-1
ALF
S1-2
ALI
V1-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ITT

ITT - Forma

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
D1-1
ALA
S1-4
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al Jabalain-Al Ittihad: gli ultimi precedenti

Al momento non sono disponibili dati sugli ultimi cinque precedenti tra Al Jabalain e Al Ittihad. Ulteriori dettagli saranno aggiunti quando i dati saranno confermati.

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