Come acquistare i biglietti per Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC: prezzi dell'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'AFC Champions League Elite propone una sfida di alto livello del Golfo, con i giganti sauditi dell'Al Ittihad che ospitano la potenza emiratina dello Shabab Al Ahli al King Abdullah Sports City di Gedda.

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Quando si gioca Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili. Torna a controllare più vicino al calcio d'inizio per i dettagli confermati su canale TV e diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 13 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti di Al Ittihad-Shabab Al Ahli?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi in vendita direttamente attraverso la piattaforma del club ospitante Webook.com. I tifosi possono registrarsi e acquistare i tagliandi per i posti standard tramite il portale ufficiale non appena si aprono le vendite al pubblico.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è la soluzione giusta. Il marketplace secondario offre opzioni ai tifosi che cercano posti dopo l'esaurimento delle prime assegnazioni.

Quanto costano i biglietti di Al Ittihad-Shabab Al Ahli?

I biglietti standard per l'ingresso generale sulla piattaforma ufficiale partono da 30 SAR, mentre i posti di categoria superiore, più vicini al campo, raggiungono fasce di prezzo più alte.

Sui marketplace secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della domanda in tempo reale.

Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Ittihad e Shabab Al-Ahli Dubai FC

L'Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque partite, senza perdere mai. L'uscita più recente si è conclusa sull'1-1 contro l'Al-Shamal in AFC Champions League Elite, e la squadra ha anche pareggiato 0-0 con l'Al Fateh. Le tre vittorie comprendono un successo per 2-1 contro l'Al Nassr e un 1-3 in trasferta sul campo dell'Al-Faisaly, con la squadra che ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in queste cinque gare.

Lo Shabab Al-Ahli Dubai FC ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 1-0 contro il Tractor in AFC Champions League Elite. In questa serie è arrivata anche una sconfitta per 1-3 contro l'Al-Jazira, anche se le due vittorie consecutive precedenti, compreso il 2-0 contro l'Al-Dhafra, mostrano che la squadra è capace di mettere insieme risultati positivi.

Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC: i precedenti recenti

L'unico confronto registrato tra queste due squadre in questo dataset risale all'AFC Champions League Elite del 30 settembre 2025, quando lo Shabab Al-Ahli Dubai FC ha vinto 1-0 in trasferta sul campo dell'Al Ittihad. Questo risultato dà al club di Dubai un leggero vantaggio nella storia recente tra le due squadre, anche se il campione limitato rende difficile interpretare la prossima sfida basandosi soltanto sui precedenti.







