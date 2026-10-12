L’AFC Champions League Elite propone una sfida di alto livello tra due squadre del Golfo: i sauditi dell’Al Ittihad ospitano lo Shabab Al Ahli, formazione degli Emirati Arabi Uniti, al King Abdullah Sports City di Gedda.

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A che ora inizia Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono ancora disponibili. Torna a consultare questa pagina in prossimità del calcio d’inizio per conoscere il canale TV e le modalità confermate per seguirla in streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 13 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Shabab Al Ahli?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi in vendita direttamente sulla piattaforma Webook.com. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti d’ingresso sul portale ufficiale non appena si aprono le vendite al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a GrintaHub. Il mercato secondario offre alternative ai tifosi che cercano un posto dopo l’esaurimento dei biglietti messi inizialmente in vendita.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Shabab Al Ahli?

I biglietti standard d’ingresso sulla piattaforma di vendita ufficiale partono da 30 SAR, mentre i posti di categoria superiore più vicini al campo raggiungono fasce di prezzo più alte.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della domanda in tempo reale.

Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Shabab Al-Ahli Dubai FC

Nelle ultime cinque partite, l’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e un pareggio, senza subire sconfitte. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’Al-Shamal in AFC Champions League Elite, mentre con l’Al Fateh è arrivato uno 0-0. Tra le tre vittorie figurano il 2-1 sull’Al Nassr e il successo esterno per 1-3 contro l’Al-Faisaly. In queste cinque partite, la squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.

Lo Shabab Al-Ahli Dubai FC ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sul Tractor in AFC Champions League Elite. In questa serie di gare ha subito una sconfitta per 1-3 contro l’Al-Jazira, anche se le due vittorie consecutive precedenti, tra cui il 2-0 sull’Al-Dhafra, mostrano che la squadra è capace di ottenere risultati positivi in successione.

Al Ittihad-Shabab Al-Ahli Dubai FC: i precedenti recenti

L’unico confronto tra le due squadre registrato in questi dati risale al 30 settembre 2025, in AFC Champions League Elite, quando lo Shabab Al-Ahli Dubai FC vinse 1-0 in casa dell’Al Ittihad. Quel risultato dà al club di Dubai un vantaggio nei precedenti recenti, anche se il numero limitato di confronti rende difficile valutare la prossima sfida basandosi soltanto sui risultati degli scontri diretti.







