L’AFC Champions League Elite torna con una sfida di cartello della quinta giornata: lunedì 23 novembre 2026, la potenza saudita Al Ittihad ospita i campioni uzbeki del Pakhtakor al King Abdullah Sports City di Gedda.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali su calendario, piattaforme di vendita e fasce di prezzo per permetterti di acquistare subito i biglietti.

A che ora inizia Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite?

AFC Champions League Elite - Game Week 5 23 nov 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

I biglietti per le partite casalinghe dell’Al Ittihad sono distribuiti ufficialmente attraverso il portale del club gestito da Webook, accessibile dal sito ufficiale di Webook e dall’app Al Ittihad Tickets. Gli abbonati hanno accesso a finestre di vendita prioritarie, dopodiché i biglietti rimasti per la singola partita vengono messi in vendita al pubblico.

Se i biglietti alla biglietteria ufficiale vanno esauriti, le piattaforme secondarie offrono un’alternativa. Il marketplace secondario Ticombo è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Come assicurarti un posto, passo dopo passo:

Visita la piattaforma ufficiale Webook o apri l’app Al Ittihad Tickets. Cerca Al Ittihad-Pakhtakor tra gli eventi dell’AFC Champions League Elite. Seleziona la categoria di tribuna che preferisci e il numero di posti. Inserisci i dati richiesti e completa il pagamento in SAR. Se i biglietti sul canale ufficiale sono esauriti, vai direttamente su Ticombo per consultare le opzioni di rivendita ancora disponibili.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Sulla piattaforma ufficiale Webook, i biglietti standard partono da 30 SAR per i posti nell’anello superiore dietro la porta. I prezzi per i settori centrali dell’anello inferiore arrivano fino a 150 SAR, a seconda della categoria scelta.

Sul mercato secondario, i prezzi su Ticombo partono da circa 1.340 SAR, pari a circa 357 USD, per i posti nell’anello superiore dietro la porta. I prezzi aumentano per i posti nell’anello inferiore lungo i lati del campo con l’avvicinarsi della partita.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Neftchi Fargona nell’AFC Champions League Elite il 26 ottobre; ha inoltre battuto l’Al-Ettifaq per 4-1 nella Saudi Pro League. Le sue due sconfitte sono arrivate contro lo Shabab Al-Ahli Dubai FC e l’Al Hilal, con la partita contro quest’ultimo terminata 3-2. In quelle cinque gare, l’Ittihad ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto, mostrando una squadra votata all’attacco ma vulnerabile in difesa.

Il Pakhtakor Tashkent ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l’Al Quwa Al Jawiya nell’AFC Champions League Elite; ha inoltre perso 3-1 contro il Neftchi Fargona nel campionato uzbeko. Il suo miglior risultato in questa serie è stata la vittoria per 3-1 sul Bunyodkor Tashkent. Nelle cinque partite, il Pakhtakor ha segnato sei goal e ne ha subiti sei.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 2 maggio 2012, quando il Pakhtakor Tashkent ospitò l’Al Ittihad nell’AFC Champions League Elite e perse 2-1. Nei quattro precedenti registrati, tutti disputati nell’AFC Champions League Elite nel 2009 e nel 2012, l’Al Ittihad ha vinto tre volte e una partita è terminata in pareggio. In quei quattro incontri, l’Al Ittihad ha segnato dieci goal contro i tre del Pakhtakor.