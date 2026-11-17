L’Al Ittihad ospita il Pakhtakor per un’attesissima sfida di AFC Champions League Elite il 23 novembre 2026. L’incontro della fase a gironi si giocherà nella spettacolare King Abdullah Sports City di Gedda.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come assicurarti subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite?

Al Ittihad-Pakhtakor si gioca lunedì 23 novembre 2026, con calcio d’inizio alle 22:15, ora saudita, alla King Abdullah Sports City di Gedda.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 23 nov 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Webook. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, man mano che vengono resi disponibili i biglietti in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite sulla pagina dedicata ai biglietti di Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da appena 15 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti per l’ingresso standard partono da circa 75 SAR. Muoversi rapidamente è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite. In precedenza, ha battuto l’Al-Ettifaq per 4-1 e l’Al Diriyah per 2-0 nella Saudi Pro League, oltre a vincere per 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona nella competizione continentale. Nelle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Il Pakhtakor ha vinto due delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni e ne ha perse tre. Nell’ultima gara ha battuto il Kokand 1912 per 3-1 nel campionato uzbeko, ma in precedenza aveva subito una pesante sconfitta per 2-6 contro l’Al Nassr in AFC Champions League Elite. Ha perso anche per 1-0 contro l’Al Quwa Al Jawiya nella competizione continentale. Nelle cinque partite, la squadra uzbeka ha segnato sette goal e ne ha subiti undici.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a maggio 2012, quando il Pakhtakor ospitò l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite e perse per 1-2. Nella gara d’andata, disputata in precedenza nella stessa stagione, l’Al Ittihad vinse 4-0 in casa. Il bilancio dei quattro precedenti disponibili vede tre vittorie dell’Al Ittihad e un pareggio, mentre il Pakhtakor non ha ancora battuto la squadra saudita.