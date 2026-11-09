L’Al Ittihad ospita il Pakhtakor il 23 novembre 2026 per un’attesissima sfida di AFC Champions League Elite. L’imperdibile incontro della fase a gironi si giocherà nella spettacolare King Abdullah Sports City di Gedda.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite?

Al Ittihad-Pakhtakor si gioca lunedì 23 novembre 2026, con calcio d’inizio alle 22:15, ora saudita, alla King Abdullah Sports City di Gedda.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 23 nov 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i portali ufficiali per la vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Webook. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard partono da un prezzo molto accessibile di 15 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 75 SAR per l’ingresso generale. Muoversi rapidamente è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l’Al-Ettifaq 4-1 e l’Al Diriyah 2-0 nella Saudi Pro League e aveva conquistato una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. Nelle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Il Pakhtakor ha vinto due delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni e ne ha perse tre. L’ultimo risultato è una vittoria per 3-1 contro il Kokand 1912 nel campionato uzbeko, ma prima aveva subito una pesante sconfitta per 2-6 contro l’Al Nassr in AFC Champions League Elite. Ha perso anche 1-0 contro l’Al Quwa Al Jawiya in una competizione continentale. Nelle cinque partite, la squadra uzbeka ha segnato sette goal e ne ha subiti undici.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: I precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale a maggio 2012, quando il Pakhtakor ospitò l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite e perse 1-2. Nella gara d’andata, disputata in precedenza nella stessa stagione, l’Al Ittihad vinse 4-0 in casa. Nei quattro precedenti disponibili, l’Al Ittihad ha vinto tre volte e una partita è terminata in pareggio. Il Pakhtakor non ha ancora ottenuto una vittoria contro la squadra saudita.