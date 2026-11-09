Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
AFC Champions League Elite
team-logoAl Ittihad
team-logoPakhtakor Tashkent
Book Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora per l’AFC Champions League Elite

SHOPPING
Biglietti
AFC Champions League Elite
Al Ittihad
Pakhtakor Tashkent

L’Al Ittihad affronta il Pakhtakor Tashkent nell’AFC Champions League Elite. Ecco come assicurarti i biglietti.

L’Al Ittihad ospita il Pakhtakor il 23 novembre 2026 per un’attesissima sfida di AFC Champions League Elite. L’imperdibile incontro della fase a gironi si giocherà nella spettacolare King Abdullah Sports City di Gedda.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite?

Al Ittihad-Pakhtakor si gioca lunedì 23 novembre 2026, con calcio d’inizio alle 22:15, ora saudita, alla King Abdullah Sports City di Gedda.

crest
AFC Champions League Elite - Game Week 5

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i portali ufficiali per la vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Webook. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Pakhtakor?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard partono da un prezzo molto accessibile di 15 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 75 SAR per l’ingresso generale. Muoversi rapidamente è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Pakhtakor Tashkent

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l’Al-Ettifaq 4-1 e l’Al Diriyah 2-0 nella Saudi Pro League e aveva conquistato una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. Nelle cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Il Pakhtakor ha vinto due delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni e ne ha perse tre. L’ultimo risultato è una vittoria per 3-1 contro il Kokand 1912 nel campionato uzbeko, ma prima aveva subito una pesante sconfitta per 2-6 contro l’Al Nassr in AFC Champions League Elite. Ha perso anche 1-0 contro l’Al Quwa Al Jawiya in una competizione continentale. Nelle cinque partite, la squadra uzbeka ha segnato sette goal e ne ha subiti undici.

ITT

ITT - Forma

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
D1-1
ALA
S1-4
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAT

PAT - Forma

NEF
S1-3
ALQ
S1-0
XOR
V0-1
ALN
S2-6
KOK
V3-1
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Al Ittihad-Pakhtakor Tashkent: I precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale a maggio 2012, quando il Pakhtakor ospitò l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite e perse 1-2. Nella gara d’andata, disputata in precedenza nella stessa stagione, l’Al Ittihad vinse 4-0 in casa. Nei quattro precedenti disponibili, l’Al Ittihad ha vinto tre volte e una partita è terminata in pareggio. Il Pakhtakor non ha ancora ottenuto una vittoria contro la squadra saudita.

Testa a testa

Al IttihadPareggioPakhtakor Tashkent
3
1
0
AFC Champions League Elite
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FIN
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FIN
AFC Champions League Elite
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
FIN
AFC Champions League Elite
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google