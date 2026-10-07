Come acquistare i biglietti per Al Ittihad-Neom SC: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al Ittihad affronta il Neom SC giovedì 5 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Il NEOM SC va a Gedda con l’obiettivo di replicare il successo del precedente confronto, una spettacolare vittoria per 4-3 contro l’Al-Ittihad nello stesso stadio nell’aprile 2026. I precedenti tra le due squadre si sono rivelati partite ad alto punteggio, con una media di 5,5 gol a incontro.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al Ittihad-Neom SC, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d’inizio di Al Ittihad vs Neom SC in Saudi Pro League?

Al Ittihad vs Neom SC si gioca al King Abdullah Sports City di Gedda, giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Come comprare i biglietti per Al Ittihad vs Neom SC in Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per l’imminente partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Neom SC, in programma il 5 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda, potete prendere in considerazione le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: le partite di Saudi Pro League distribuiscono principalmente i biglietti attraverso partner di biglietteria autorizzati e piattaforme ufficiali dei club, che operano come fornitori ufficiali di servizi di biglietteria e rivendita nella regione.

2. Mercati secondari di biglietti

Piattaforme secondarie di biglietti: se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d’ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad vs Neom SC in Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Neom SC dipendono dal fatto che l’acquisto avvenga tramite piattaforme ufficiali o mercati secondari di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / dietro la porta: da 30 a 50 SAR

Categoria 2 / angoli e lati alti: da 60 a 90 SAR

Categoria 1 / tribuna principale bassa: da 100 a 150 SAR

VIP e premium hospitality: da 250 a oltre 500 SAR

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub mettono in vendita i tagliandi in base alla domanda di mercato:

Categoria 3 / rivendita ingresso generale: da 100 a 200 SAR

Categoria 2 / rivendita angoli e lati: da 250 a 450 SAR

Categoria 1 / rivendita tribuna principale bassa: da 450 a oltre 900 SAR

VIP e premium hospitality rivendita: da 1.000 a oltre 1.800 SAR

Al Ittihad vs Neom SC in Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Al Ittihad vs Neom SC: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi due club risale alla Saudi Pro League dell’8 aprile 2026, quando il Neom SC ha vinto 4-3 al King Abdullah Sports City, un successo esterno ad alto punteggio che darà fiducia alla squadra di Galtier in vista di questa gara di ritorno. In precedenza, l’Al Ittihad aveva vinto 3-1 quando le due squadre si erano affrontate sul campo del Neom il 31 dicembre 2025. In questi due precedenti registrati, ciascuna squadra ha ottenuto una vittoria, con il Neom in vantaggio nel totale dei gol segnati.