La AFC Champions League Elite propone una sfida continentale di primo piano: l’Al Ittihad dell’Arabia Saudita si prepara a ospitare l’Al Ain degli Emirati Arabi Uniti al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda. Entrambe le squadre vantano grandi successi nazionali e una ricca tradizione continentale, rendendo questo incontro della fase a gironi uno degli appuntamenti più interessanti del calendario del calcio asiatico.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulla partita, sulla posizione dello stadio e sulle opzioni per i biglietti, così potrai assicurarti un posto e assistere dal vivo a questa sfida di AFC Champions League Elite.

A che ora inizia Al Ittihad-Al-Ain di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Ittihad-Al-Ain. Torna a controllare in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i dettagli confermati sul canale TV e sulla diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 4 2 nov 2026 - 13:15

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dell’Al Ittihad in AFC Champions League Elite sono disponibili principalmente su Webook, la piattaforma ufficiale di vendita diretta dei biglietti per i principali eventi calcistici in Arabia Saudita. Si consiglia ai tifosi di controllare prima questa piattaforma all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale di vendita diretta sono completamente esauriti, puoi rivolgerti a piattaforme di rivendita come Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Al Ain?

I prezzi dei biglietti per la AFC Champions League Elite variano in base al settore dello stadio, alla posizione dei posti e alla domanda complessiva per la partita.

Sulla piattaforma ufficiale Webook, i biglietti standard nei settori dietro le porte partono generalmente da circa 30-50 SAR.

Se i biglietti disponibili attraverso i canali di vendita diretta si esauriscono, i prezzi sul mercato secondario varieranno in base alla domanda dei tifosi. Su piattaforme di rivendita come Grintahub, i biglietti standard partono da circa 80 SAR.

Per trovare i biglietti più economici, conviene agire rapidamente all’apertura della vendita generale oppure consultare le offerte disponibili su piattaforme di rivendita affidabili prima che i prezzi aumentino.

Al Ittihad-Al-Ain di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

Al Ittihad-Al-Ain: Lo stato di forma

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’incontro più recente ha pareggiato 1-1 con l’Al-Shamal in AFC Champions League Elite, dopo una serie di tre vittorie consecutive nella Saudi Pro League, tra cui il 2-1 sull’Al Nassr FC e il 2-1 contro l’Al-Fayha. Nella prima delle cinque partite aveva pareggiato 0-0 con l’Al Fateh FC. In queste cinque gare ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.

L’Al-Ain ha vinto quattro delle ultime cinque partite, lasciando punti soltanto nel 2-2 contro l’Al-Wasl nell’Arabian Gulf League. Il risultato più significativo è stato il 4-0 sull’Al Nassr FC in AFC Champions League Elite, ottenuto nella gara più recente. Ha battuto anche Kalba FC, Al-Nasr SC e Khorfakkan, segnando dieci goal e subendone soltanto due nelle cinque partite.

Al Ittihad-Al-Ain: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale ad agosto 2014, quando l’Al Ittihad ospitò l’Al-Ain in AFC Champions League Elite e perse 1-3. Nei quattro precedenti registrati, tutti disputati nella AFC Champions League Elite nel 2014, l’Al-Ain ha vinto due volte, l’Al Ittihad una e una partita è finita in pareggio. In quei quattro incontri, l’Al-Ain ha segnato otto goal contro i cinque dell’Al Ittihad.