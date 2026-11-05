L’Al Ittihad ospita l’Al Ahli giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

Nell’ultimo confronto in Saudi Pro League, disputato il 6 marzo 2026, l’Al Ahli ha ottenuto una netta vittoria per 3-1 sui rivali cittadini. L’Al Ahli ha avuto la meglio negli scontri diretti più recenti, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite di campionato contro l’Al Ittihad.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Al Ittihad-Al Ahli, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

Al Ittihad-Al Ahli si gioca giovedì 26 novembre 2026 al King Abdullah Sports City di Gedda.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi per Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i portali ufficiali di vendita o i siti dell’Al Ittihad e dell’Al Ahli prima della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti messi in vendita dai club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Settore superiore standard: prezzi a partire da circa 59 SAR per i posti nei settori ordinari dell’anello superiore.

prezzi a partire da circa per i posti nei settori ordinari dell’anello superiore. Settori ordinari e inferiori: prezzi generalmente compresi tra 60 e 150 SAR .

prezzi generalmente compresi tra . Categorie premium e posti a bordo campo: prezzi generalmente compresi tra 250 e 600 SAR .

prezzi generalmente compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality: prezzi che, a seconda del pacchetto, possono superare 1.000 SAR.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard e anello superiore: prezzi a partire da circa 350-550 SAR .

prezzi a partire da circa . Rivendita di posti premium nell’anello inferiore: prezzi spesso compresi tra 900 e oltre 2.000 SAR.

Al Ittihad-Al Ahli di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ittihad e Al Ahli

L’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’incontro più recente ha battuto in casa l’Al Diriyah per 2-0 in Saudi Pro League il 23 ottobre, dopo aver vinto 4-1 sul campo dell’Al-Ettifaq. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata nell’AFC Champions League Elite, con il 2-1 subito contro lo Shabab Al-Ahli Dubai. In cinque partite ha segnato 10 goal e ne ha subiti quattro.

L’Al Ahli ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 4-1 sull’Al Khaleej in Saudi Pro League il 23 ottobre; ha inoltre battuto l’Al Fateh per 4-0 in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata contro i Mamelodi Sundowns nella Coppa Intercontinentale FIFA. In queste cinque partite l’Al Ahli ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque.

Al Ittihad-Al Ahli: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga dell’Al Ahli per 3-1 in Saudi Pro League il 6 marzo 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Al Ahli ha vinto tre volte, l’Al Ittihad una e una partita è terminata in pareggio. L’unica vittoria dell’Al Ittihad in questa serie è arrivata in casa nell’ottobre 2024, con il risultato di 1-0.