La Coppa del Re entra nel vivo: l’Al Hilal, campione in carica, affronta l’Al Hazem in un ottavo di finale decisivo alla Kingdom Arena di Riyadh. Nella prestigiosa competizione nazionale a eliminazione diretta, entrambe le squadre si contendono un posto nei quarti di finale.

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Quando si gioca Al Hilal-Al Hazem di Coppa del Re?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Hilal-Al Hazem di Coppa del Re. Torna a consultare questa pagina in prossimità del calcio d’inizio per conoscere il canale TV e i dettagli della diretta streaming confermati.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Hazem?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono distribuiti principalmente attraverso le piattaforme saudite designate per la vendita di biglietti per eventi, come Webook, e i portali della biglietteria del club ospitante. I tifosi dovrebbero controllare prima queste piattaforme durante le fasi ufficiali di prevendita e vendita generale, per acquistare direttamente posti al prezzo nominale.

Le informazioni principali sulla partita:

Partita: Al Hilal-Al Hazem

Competizione: ottavi di finale di Coppa del Re

Data: lunedì 30 novembre 2026

Calcio d’inizio: ore 20:00, ora saudita

Stadio: Kingdom Arena, Riyadh, Arabia Saudita

GrintaHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Le piattaforme alternative offrono ai tifosi un modo affidabile per trovare il biglietto più economico quando le disponibilità ufficiali terminano.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al Hazem?

Sul sito del rivenditore ufficiale, i prezzi partono da circa 30-50 SAR per un ingresso nei settori standard, rendendo queste sfide delle prime fasi a eliminazione diretta molto accessibili ai tifosi che vogliono assistervi.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 80 SAR: un’alternativa per trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali sono esauriti.

Al Hilal-Al Hazem di Coppa del Re: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Hilal e Al Hazem

L’Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 contro lo Shabab Al Ahli Dubai nell’AFC Champions League Elite del 3 novembre. Nello stesso periodo ha ottenuto anche un successo per 2-0 in campionato contro l’Al Fateh e una vittoria esterna per 2-3 contro l’Al Qadsiah. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Al-Shamal in una competizione continentale: 3-1 il 27 ottobre. In queste cinque partite, l’Al Hilal ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

L’Al Hazem ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. La partita più recente si è chiusa con una sconfitta per 4-2 contro l’Al Khaleej il 29 ottobre. Ha pareggiato 2-2 con l’Al-Fayha e 1-1 con il Neom SC, ma ha anche perso 1-0 contro l’Al Hilal e 2-3 contro l’Al Fateh. In queste cinque partite, l’Al Hazem ha segnato sei gol e ne ha subiti undici.

Al Hilal-Al Hazem: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 19 ottobre 2026, quando l’Al Hilal ha battuto l’Al Hazem 1-0 in Saudi Pro League. Prima di allora, l’Al Hazem aveva ospitato l’Al Hilal nel maggio 2026, perdendo 0-3. Nei cinque precedenti registrati, l’Al Hilal ha vinto quattro volte e l’Al Hazem una, con 16 gol segnati dall’Al Hilal e tre dall’Al Hazem. La vittoria più larga dell’Al Hilal tra le partite considerate è stata il 9-0 sul campo dell’Al Hazem nel novembre 2023.