Come acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Diriyah: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Al Hilal ospita l'Al Diriyah venerdì 20 novembre 2026 allo stadio Prince Faisal bin Fahd di Riad.

Nelle ultime cinque partite, l'attacco dell'Al Hilal ha segnato 13 goal subendone appena quattro, a conferma dell'equilibrio della squadra. L'Al Diriyah ha invece ottenuto risultati più altalenanti nella Saudi Pro League, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Al Hilal-Al Diriyah, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Al Hilal-Al Diriyah di Saudi Pro League?

Al Hilal-Al Diriyah si gioca venerdì 20 novembre 2026 allo stadio Prince Faisal bin Fahd di Riad.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti di Al Hilal-Al Diriyah di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Diriyah, hai alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Di norma, i biglietti per le partite casalinghe dell'Al Hilal vengono messi in vendita sulla piattaforma ufficiale BLU Store. Puoi scegliere tra diverse categorie, tra cui ingresso standard, Club View, VIP e pacchetti VVIP.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come GrintaHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Al Hilal-Al Diriyah di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Diriyah variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / Dietro la porta: 30–50 SAR

30–50 SAR Settori d'angolo e laterali superiori: 60–90 SAR

60–90 SAR Categoria 1 / Parte inferiore della tribuna principale: 100–150 SAR

100–150 SAR VIP e hospitality premium: 250–500+ SAR

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come GrintaHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti standard / Ingresso standard: 150–350 SAR

150–350 SAR Posti laterali privilegiati e Club View: 400–900 SAR

400–900 SAR Palchi VIP e settori premium: 1.000–4.500+ SAR

Al Hilal-Al Diriyah di Saudi Pro League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Hilal e Al Diriyah

L'Al Hilal arriva in buona forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone soltanto una. La sconfitta è arrivata contro il Neom SC nella Saudi Pro League il 7 settembre, ma da allora la squadra ha ottenuto quattro vittorie consecutive. Nell'ultima gara ha battuto l'Al-Sadd per 2-0 nell'AFC Champions League Elite e in campionato ha anche travolto l'Al-Taawoun per 6-0, un risultato che testimonia la sua pericolosità offensiva. In quelle cinque partite ha segnato 13 goal e ne ha subiti appena quattro.

Il bilancio dell'Al Diriyah è più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. Nell'ultima gara ha perso 3-0 contro l'Al Nassr e ha subito anche una sconfitta per 2-0 contro l'Al Qadsiah. Nel periodo considerato sono arrivati inoltre un pareggio a reti inviolate contro l'Abha e una vittoria per 1-2 sul campo dell'Al Fateh: risultati che rendono difficile valutare il suo stato di forma in vista di questa partita.

Al Hilal-Al Diriyah: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Al Hilal e Al Diriyah. Questa sezione verrà aggiornata se saranno disponibili informazioni sulle partite disputate in passato.