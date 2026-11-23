L’Al Hilal affronta l’Al-Ain martedì 24 novembre 2026 in una sfida di cartello della fase a gironi della AFC Champions League Elite. L’incontro si giocherà alla moderna Kingdom Arena di Riyad.

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Quando si gioca Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite. Torna a consultare questa pagina in prossimità della partita per conoscere i dettagli confermati sul canale TV e sulla diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Blu Store. Ai tifosi è sempre consigliato di controllare prima i canali ufficiali, man mano che si rendono disponibili i biglietti in prevendita e in vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard d’ingresso per questa partita partono da 35 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 85 SAR per l’ingresso generale. Muoversi rapidamente è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l’avvicinarsi della partita.

Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Hilal e Al-Ain

L’Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro lo Shabab Al Ahli Dubai nella competizione continentale, il 3 novembre. In precedenza aveva battuto l’Al Fateh per 2-0 in campionato e vinto per 2-3 in trasferta contro l’Al Qadsiah. L’unica battuta d’arresto in questa serie è arrivata contro l’Al-Shamal, con una sconfitta per 3-1 in AFC Champions League Elite il 27 ottobre. In queste cinque partite, l’Al Hilal ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

L’Al-Ain ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 4-1 contro l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite il 2 novembre. Ha battuto anche il Tractor per 2-1 nella competizione continentale, ma ha perso contro lo Shabab Al Ahli Dubai sia in Coppa del Presidente sia nell’ADNOC Pro League. L’ultima partita, giocata l’8 novembre contro l’Al-Wahda, è terminata 0-0.

Al Hilal-Al-Ain: I precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre risale all’ottobre 2024 in AFC Champions League Elite, quando l’Al-Ain ha ospitato l’Al Hilal e ha perso per 4-5. Prima di allora, l’Al Hilal aveva battuto l’Al-Ain per 2-1 in casa nell’aprile 2024, mentre l’Al-Ain aveva vinto per 4-2 sul proprio campo nella gara d’andata della stessa sfida. Nei cinque precedenti registrati in questa competizione, l’Al Hilal ha vinto tre volte e l’Al-Ain due. Le due squadre hanno segnato complessivamente 19 goal in quelle partite.