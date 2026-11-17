Al Hilal e Al-Ain si affrontano martedì 24 novembre 2026 in una sfida di cartello della fase a gironi dell’AFC Champions League Elite. L’incontro si giocherà alla modernissima Kingdom Arena di Riyad.

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A che ora inizia Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a consultare questa pagina in prossimità della partita per conoscere il canale TV e le opzioni confermate per la diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei club e del torneo, come la piattaforma Blu Store. Si consiglia ai tifosi di controllare innanzitutto i canali ufficiali, man mano che vengono resi disponibili i biglietti per la prevendita e la vendita generale prima della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali dei club, i biglietti standard partono da 35 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, tramite piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 85 SAR per l’accesso generale. Agire rapidamente è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Al Hilal-Al-Ain in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Hilal e Al-Ain

L’Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro lo Shabab Al Ahli Dubai in campo continentale, il 3 novembre. In precedenza aveva battuto l’Al Fateh per 2-0 in campionato e vinto 2-3 in trasferta contro l’Al Qadsiah. L’unico passo falso di questa serie è stato il 3-1 subito contro l’Al-Shamal in AFC Champions League Elite il 27 ottobre. In queste cinque partite, l’Al Hilal ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

L’Al-Ain ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo è stato il 4-1 contro l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite il 2 novembre. Ha battuto anche il Tractor per 2-1 in campo continentale, ma ha perso contro lo Shabab Al Ahli Dubai sia in Coppa del Presidente sia nell’ADNOC Pro League. L’ultima partita, disputata l’8 novembre, si è conclusa con uno 0-0 contro l’Al-Wahda.

Al Hilal-Al-Ain: i precedenti più recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all’ottobre 2024, in AFC Champions League Elite, quando l’Al-Ain ha ospitato l’Al Hilal perdendo 4-5. Prima di allora, nell’aprile 2024, l’Al Hilal aveva battuto l’Al-Ain 2-1 in casa, mentre l’Al-Ain aveva vinto 4-2 sul proprio campo nell’andata della stessa sfida. Nei cinque precedenti registrati in questa competizione, l’Al Hilal ha vinto tre volte e l’Al-Ain due, con 19 goal complessivi nelle cinque partite.