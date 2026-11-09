L’Al Hilal affronta l’Al Ain martedì 24 novembre 2026 in un grande scontro della fase a gironi della AFC Champions League Elite. La partita si giocherà alla moderna Kingdom Arena di Riyadh.

GOAL ha tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi dei biglietti. Ecco come acquistarli subito e sostenere la propria squadra dal vivo.

Quando si gioca Al Hilal-Al Ain di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Hilal-Al Ain in AFC Champions League Elite. Torna a controllare in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i dettagli confermati sul canale TV e sulla diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Hilal-Al Ain?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Blu Store. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, dove i biglietti destinati alla prevendita e alla vendita generale vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata all’incontro di AFC Champions League Elite puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al Ain?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da 35 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti d’ingresso partono da circa 85 SAR. Acquistare in anticipo è la strategia migliore per ottenere il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Al Hilal-Al Ain di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Hilal e Al Ain

L’Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro lo Shabab Al Ahli Dubai nella competizione continentale, il 3 novembre. In precedenza erano arrivate la vittoria per 2-0 in campionato contro l’Al Fateh e quella per 3-2 in trasferta contro l’Al Qadsiah. L’unica battuta d’arresto di questa serie è stata la sconfitta per 3-1 contro l’Al-Shamal in AFC Champions League Elite, il 27 ottobre. In queste cinque partite, l’Al Hilal ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

L’Al Ain ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più significativo è stato il successo per 4-1 contro l’Al Ittihad in AFC Champions League Elite, il 2 novembre. Ha inoltre battuto il Tractor 2-1 nella competizione continentale, ma ha perso contro lo Shabab Al Ahli Dubai sia in President’s Cup sia in ADNOC Pro League. La sua partita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro l’Al-Wahda l’8 novembre.

Al Hilal-Al Ain: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’ottobre 2024 in AFC Champions League Elite, quando l’Al Ain ha ospitato l’Al Hilal perdendo 5-4. Prima ancora, nell’aprile 2024, l’Al Hilal aveva battuto l’Al Ain 2-1 in casa, mentre l’Al Ain aveva vinto 4-2 sul proprio campo nell’andata dello stesso confronto. Nei cinque precedenti registrati in questa competizione, l’Al Hilal ha vinto tre volte e l’Al Ain due, con 19 gol complessivi segnati dalle due squadre.