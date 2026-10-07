L'Al Hazem affronta l'Al Nassr giovedì 5 novembre 2026 all'Al Hazem Club Stadium di Ar Rass.

I precedenti recenti favoriscono nettamente l'Al Nassr, come dimostra il dominante successo per 4-0 nell'ultima sfida di campionato disputata nel febbraio 2026. Storicamente, questa partita ha spesso regalato tanti gol, compreso un memorabile 4-4 sul campo dell'Al Nassr nel febbraio 2024.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al Hazem-Al Nassr FC, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Hazem-Al Nassr FC di Saudi Pro League?

L'Al Hazem ospita l'Al Nassr all'Al Hazem Club Stadium di Ar Rass giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Hazem-Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Saudi Pro League come Abha-Al Shabab, hai alcune opzioni principali a seconda che tu stia cercando canali ufficiali o mercati secondari di biglietti:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi controllare i portali o i siti web ufficiali per la biglietteria dei rispettivi club (Abha Club o Al Shabab FC) quando ospitano le partite, dato che mettono in vendita i biglietti del mercato primario a ridosso dei match.

2. Mercati secondari di biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali dei club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie per i biglietti come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Hazem-Al Nassr FC di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Saudi Pro League variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali dei club o attraverso mercati secondari.

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso generale / posti standard: da 10 a 30 SAR

Categoria 1 / visuale laterale premium: da 50 a 100 SAR

Pacchetti executive e hospitality: da 250 a 600+ SAR (a seconda del club ospitante e delle strutture dello stadio)

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie per i biglietti come Ticombo mettono in vendita i tagliandi in base alla domanda di mercato:

Rivendita settore superiore / ingresso generale: da 240 a 600 SAR

Settore inferiore / visuale laterale: da 600 a 1.600+ SAR

Rivendita VIP e premium hospitality: da 1.800 a 7.500+ SAR

Al Hazem-Al Nassr FC di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Hazem e Al Nassr FC

L'Al Hazem ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro l'Al Ahli in Saudi Pro League, mentre in precedenza nel periodo era arrivato anche il ko per 3-2 contro l'Al Ittihad. I due pareggi, lo 0-0 contro l'Al-Faisaly e l'1-1 con l'Al Shabab, mostrano una squadra capace di restare compatta, ma il numero di gol subiti racconta una storia difficile. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata contro l'Al-Taawoun, per 1-0.

Anche l'Al Nassr ha vinto due volte e perso due delle ultime cinque, con un pareggio. Il risultato più pesante è stato il 4-0 subito contro l'Al-Ain in AFC Champions League Elite, un punteggio che ha evidenziato vulnerabilità difensive al massimo livello. In campionato, l'1-1 con l'Al Khaleej e la sconfitta per 2-1 contro l'Al Ittihad lo hanno reso incostante, anche se le vittorie consecutive contro Abha e Al-Taawoun, entrambe per 2-1, mostrano che sa portare a casa il risultato quando serve.

Al Hazem-Al Nassr FC: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 4-0 dell'Al Nassr, che ha ospitato l'Al Hazem in Saudi Pro League nel febbraio 2026. Guardando agli ultimi cinque confronti, l'Al Nassr ha dominato, vincendo quattro di queste partite, compreso il successo esterno per 5-1 del settembre 2023 e la vittoria per 2-0 sul campo dell'Al Hazem nell'ottobre 2025. L'unica eccezione è stato uno straordinario 4-4 sul campo dell'Al Nassr nel febbraio 2024, l'unica partita della serie in cui l'Al Hazem ha evitato la sconfitta.