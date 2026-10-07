Come acquistare i biglietti per Al-Gharafa-Esteghlal: prezzi dell'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'AFC Champions League Elite propone un acceso confronto continentale, con i qatarioti dell'Al Gharafa SC che ospitano gli iraniani dell'Esteghlal FC. Entrambi i club vantano una tradizione incredibile e un seguito fedele, rendendo questa sfida della fase a gironi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio asiatico in tutta la regione.

GOAL ha tutte le informazioni chiave su date, dettagli della sede e opzioni per i biglietti, così puoi assicurarti il posto e vivere la partita dal vivo fin da subito.

Quando si gioca Al-Gharafa-Esteghlal nell'AFC Champions League Elite?

Al-Gharafa-Esteghlal inizierà alle 18:15 UTC del 24 settembre 2026, con la sede di questa sfida di AFC Champions League Elite ancora da confermare.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al Gharafa SC-Esteghlal FC?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dell'Al Gharafa SC nell'AFC Champions League Elite vengono messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita primaria dei biglietti in Qatar e le piattaforme ufficiali del club. Ai tifosi si consiglia di controllare prima i canali ufficiali del club quando inizierà la vendita libera.

Se i biglietti saranno completamente esauriti presso il rivenditore ufficiale primario, piattaforme di ticketing secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al Gharafa SC-Esteghlal FC?

I prezzi dei biglietti per le partite di AFC Champions League Elite variano in base al settore dello stadio, alla qualità della visuale e alla domanda generale per l'incontro.

Sui canali ufficiali di vendita primaria, i normali biglietti di ingresso generale partono in genere da circa 30 SAR a 50 SAR per i settori standard.

Se le quote ufficiali di vendita primaria andranno esaurite, la disponibilità sul mercato determinerà i prezzi di rivendita. Su piattaforme secondarie come Ticombo, le opzioni partono da circa 80 SAR per i tagliandi standard.

Per assicurarti le opzioni più economiche, muoviti rapidamente non appena inizierà la vendita libera oppure consulta le inserzioni disponibili sui marketplace secondari prima che le opzioni vadano esaurite.

Al-Gharafa-Esteghlal nell'AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al-Gharafa ed Esteghlal

L'Al-Gharafa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Al Hilal nell'AFC Champions League Elite, mentre il ko per 4-1 contro l'Al-Sadd nella Stars League è il risultato più pesante di questa serie. In queste cinque gare, l'Al-Gharafa ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove, mostrando una squadra che ha avuto vulnerabilità difensive. L'unica vittoria è arrivata contro l'Al-Shahaniya con il punteggio di 2-1.

L'Esteghlal è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque partite, con un bilancio di due vittorie e tre pareggi. Il risultato di spicco è il 3-0 contro l'Al-Sadd nell'AFC Champions League Elite del 14 settembre, mentre l'altra vittoria è stata un sofferto 1-0 contro il Paykan nella Persian Gulf Pro League. Tre delle cinque partite si sono concluse senza subire gol, segnale di una squadra disciplinata dal punto di vista difensivo. In questo periodo ha segnato cinque gol e ne ha subito uno.

Al-Gharafa-Esteghlal: precedenti recenti

L'Esteghlal ha il bilancio migliore negli scontri recenti tra questi due club. L'incrocio più recente, disputato nel settembre 2024 nell'AFC Champions League Elite, si è chiuso con una vittoria per 3-0 dell'Esteghlal. Nei tre precedenti registrati tra le due squadre, l'Esteghlal ha vinto due volte e pareggiato una, mentre l'Al-Gharafa non ha ancora ottenuto una vittoria contro gli avversari iraniani in questa competizione.



