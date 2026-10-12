L’AFC Champions League Elite propone una sfida continentale ad alta tensione: i qatarioti dell’Al Gharafa SC ospitano gli iraniani dell’Esteghlal FC. Entrambi i club vantano una grande tradizione e tifoserie fedeli, rendendo questa partita della fase a gironi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio asiatico della regione.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali su data, sede e biglietti per permetterti di assicurarti un posto e assistere alla partita dal vivo.

Quando si gioca Al-Gharafa-Esteghlal di AFC Champions League Elite?

Al-Gharafa-Esteghlal inizierà alle 18:15 UTC del 24 settembre 2026. La sede di questa partita di AFC Champions League Elite deve ancora essere confermata.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 14:15

Dove acquistare i biglietti per Al Gharafa SC-Esteghlal FC?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dell’Al Gharafa SC in AFC Champions League Elite sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita in Qatar e le piattaforme ufficiali del club. Ai tifosi si consiglia di controllare prima i canali ufficiali del club all’apertura della vendita generale.

Se i biglietti presso il rivenditore ufficiale sono completamente esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa quando non ci sono più disponibilità sul sito ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Al Gharafa SC-Esteghlal FC?

I prezzi dei biglietti per le partite di AFC Champions League Elite variano in base al settore dello stadio, alla visuale e alla domanda per l’incontro.

Sui canali ufficiali di vendita, i biglietti standard per i settori ordinari partono in genere da circa 30-50 SAR.

Se i biglietti messi a disposizione dai canali ufficiali si esauriscono, i prezzi di rivendita dipenderanno dalla disponibilità sul mercato. Sulle piattaforme secondarie come Ticombo, i biglietti standard partono da circa 80 SAR.

Per trovare i biglietti più economici, conviene muoversi rapidamente all’apertura della vendita generale oppure consultare le offerte disponibili sulle piattaforme di rivendita prima che si esauriscano.

Al-Gharafa-Esteghlal di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al-Gharafa ed Esteghlal

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, l’Al-Gharafa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l’Al Hilal in AFC Champions League Elite, mentre il risultato più pesante della serie è il 4-1 subito contro l’Al-Sadd nella Stars League. In queste cinque partite, l’Al-Gharafa ha segnato cinque goal e ne ha subiti nove, mostrando vulnerabilità in difesa. L’unica vittoria è arrivata contro l’Al-Shahaniya, battuto 2-1.

L’Esteghlal è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque partite, con due vittorie e tre pareggi. Il risultato di maggior rilievo è il 3-0 sull’Al-Sadd in AFC Champions League Elite del 14 settembre; l’altra vittoria è stata uno stretto 1-0 sul Paykan nella Persian Gulf Pro League. In tre delle cinque partite non ha subito goal, segno di una squadra disciplinata in difesa. Nel periodo ha segnato cinque goal e ne ha subito uno.

Al-Gharafa-Esteghlal: i precedenti recenti

L’Esteghlal ha un bilancio migliore nei recenti confronti tra i due club. L’ultimo, disputato nel settembre 2024 in AFC Champions League Elite, si è concluso con una vittoria per 3-0 dell’Esteghlal. Nei tre precedenti registrati, l’Esteghlal ha ottenuto due vittorie e un pareggio, mentre l’Al-Gharafa non ha ancora battuto gli avversari iraniani in questa competizione.



