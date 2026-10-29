L'Al-Fayha ospita l'Al Fateh venerdì 20 novembre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ahh.

I precedenti mostrano che l'Al-Ahli ha tradizionalmente avuto la meglio negli incontri con l'Al-Faisaly, anche se spesso con margini ridotti. Negli ultimi confronti di campionato prima del periodo trascorso dall'Al-Faisaly nelle serie inferiori, le sfide tra le due squadre sono state spesso combattute e ricche di gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Al Ahli-Al-Faisaly, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al-Fayha-Al Fateh FC di Saudi Pro League?

Al-Fayha-Al Fateh si gioca al Majmaah Sports City di Al Majma'ah venerdì 20 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al Fateh FC di Saudi Pro League?

Le opzioni per acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al Fateh FC di Saudi Pro League includono:

1. Canali ufficiali dei club

Piattaforma ufficiale della lega: è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite i partner ufficiali per la biglietteria della Saudi Pro League o piattaforme come Webook, quando vengono aperte le vendite per le partite casalinghe dei club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli d'ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al-Fayha-Al Fateh FC di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Fayha e Al Fateh FC variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Posti a prezzo regolamentato / economici: da 10 a 30 SAR (una parte della capienza dello stadio è soggetta ai tetti tariffari della lega).

da 10 a 30 SAR (una parte della capienza dello stadio è soggetta ai tetti tariffari della lega). Ingresso generale / posti standard: da 35 a 100 SAR, a seconda del settore e della visuale.

da 35 a 100 SAR, a seconda del settore e della visuale. Posti premium / in tribuna centrale: da 100 a 250 SAR per i posti centrali con visuale privilegiata.

da 100 a 250 SAR per i posti centrali con visuale privilegiata. Pacchetti VIP e hospitality: da 500 a oltre 1.500 SAR per l'accesso esclusivo alle lounge e posti nelle zone migliori.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo pubblicano annunci con prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti d'ingresso generale / per l'anello superiore: da 150 a 300 SAR, a seconda della domanda e della disponibilità dei biglietti.

da 150 a 300 SAR, a seconda della domanda e della disponibilità dei biglietti. Rivendita di posti di categoria 1 / lungo il campo: da 350 a 750 SAR per i posti più richiesti nell'anello inferiore o con visuale centrale.

da 350 a 750 SAR per i posti più richiesti nell'anello inferiore o con visuale centrale. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: da 1.200 a oltre 3.000 SAR.

Al-Fayha-Al Fateh FC di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al-Fayha e Al Fateh FC

L'Al-Fayha non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, nelle quali ha registrato un pareggio e quattro sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'Al Khaleej; in precedenza, nella stessa serie di partite, ha perso anche per 2-1 contro l'Al Ittihad. Due delle cinque gare sono terminate in parità, tra cui l'1-1 con l'Al Riyadh e lo 0-0 contro l'Al Shabab. Nelle cinque partite ha segnato quattro gol e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite, l'Al Fateh ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 in casa dell'Al Hazem, che ha dato una spinta dopo una serie di partite comprendente la sconfitta per 4-0 contro l'Al Ahli e quella per 4-2 contro il Neom SC. Nella quinta gara della serie ha pareggiato 0-0 con l'Al-Taawoun; complessivamente, nelle cinque partite ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

Al-Fayha-Al Fateh FC: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga dell'Al-Fayha per 2-0 nel gennaio 2026, in Saudi Pro League. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Al-Fayha ha vinto due volte, l'Al Fateh una, mentre due partite sono terminate in parità. Le cinque gare hanno prodotto complessivamente 11 gol.