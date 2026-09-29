Come acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al-Faisaly: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Al-Fayha affronta l'Al-Faisaly sabato 31 ottobre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ah.

I precedenti tra questi due club sono stati spesso molto equilibrati, con pareggi significativi e sfide combattute sul campo. Entrambe le squadre considerano questo impegno di metà stagione come un'opportunità vitale per conquistare tre punti cruciali e salire più in alto nella classifica della Saudi Pro League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al-Fayha-Al-Faisaly, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al-Fayha-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

Al-Fayha-Al-Faisaly si gioca al Majmaah Sports City di Al Majma'ah, sabato 31 ottobre 2026.

1ª Divisione - Game Week 12 31 ott 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

I biglietti per le partite di Saudi Pro League, comprese le sfide tra Al-Fayha e Al-Faisaly, possono in genere essere acquistati attraverso diversi canali comuni:

1. Piattaforme ufficiali primarie

Canali ufficiali dei club: Controllate i siti ufficiali o i portali di biglietteria dell'Al-Fayha FC o del club ospitante per acquistare i biglietti direttamente alla fonte non appena vengono messi in vendita.

Piattaforme ufficiali: I biglietti vengono generalmente messi in vendita un paio di settimane prima della partita. Potete controllare il sito ufficiale della Saudi Pro League nella sezione dedicata al calendario, oppure cercare direttamente sulle piattaforme WeBook, che fungono da partner ufficiali per la biglietteria.

2. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d'ingresso generale possono spesso essere trovati su piattaforme secondarie per i biglietti come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al-Fayha-Al-Faisaly di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Saudi Pro League come Al-Fayha contro Al-Faisaly variano a seconda che vengano acquistati tramite canali ufficiali primari o marketplace secondari di rivendita:

1. Piattaforme ufficiali primarie

Posti regolamentati e con tetto massimo: In base alle regole della lega, il 30 per cento della capienza dello stadio ha un tetto massimo di SAR 30 o meno (con un minimo di lega di SAR 10 ).

Ingresso generale / Posti standard: In genere vanno da SAR 35 a SAR 100 .

Premium / Tribuna principale: Di solito vanno da SAR 100 a SAR 350 a seconda della categoria esatta.

VIP / Pacchetti hospitality: Possono andare da SAR 500 a SAR 1.500+ .

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie per i biglietti come GrintaHub mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato con prezzi a partire da SAR 200 a SAR 500+ , mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori ad alta domanda possono salire in modo significativo.

Al-Fayha-Al-Faisaly di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Fayha e Al-Faisaly

L'Al-Fayha arriva a questa sfida con un bilancio recente di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con otto gol segnati e cinque subiti in questo periodo. L'uscita più recente si è conclusa con uno 0-0 contro l'Al Shabab, e in precedenza è arrivato anche uno 0-0 contro l'Al-Taawoun. L'unica vittoria è arrivata contro l'Abha, con l'Al-Fayha che ha vinto 3-2, anche se è stato battuto 2-1 dall'Al Ittihad.

L'Al-Faisaly si presenta in condizioni peggiori, avendo ottenuto nessuna vittoria nelle ultime cinque gare di campionato, con due pareggi e tre sconfitte. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro l'Al Ittihad, e ha subito anche una sconfitta per 3-1 contro l'Al Qadsiah. I due pareggi sono arrivati contro l'Al-Ettifaq e l'Al Hazem, entrambi terminati 0-0, con la squadra che ha segnato soltanto due gol nelle cinque partite.

Al-Fayha-Al-Faisaly: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club in Saudi Pro League si è concluso con uno 0-0 al Majmaah Sports City nel febbraio 2022. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Al-Faisaly ha vinto due volte e l'Al-Fayha una, con due partite terminate in parità. Le due squadre hanno segnato complessivamente 12 gol in queste cinque sfide, con il risultato più drammatico che è stato il 4-3 per l'Al-Faisaly sul campo dell'Al-Fayha nell'aprile 2019.