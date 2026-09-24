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Come acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al Ahli: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Al-Fayha
Al Ahli
1ª Divisione

L'Al-Fayha sfida l'Al Ahli nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Al-Fayha affronta l'Al Ahli lunedì 19 ottobre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ah.

Nell'ultimo confronto, disputato l'8 aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Majmaah Sports City Stadium, con gol di Ivan Toney e Jason. Nei loro ultimi cinque precedenti, l'Al-Ahli è rimasto imbattuto contro l'Al-Fayha, con tre vittorie e due pareggi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al-Fayha-Al Ahli, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al-Fayha-Al Ahli di Saudi Pro League?

Al-Fayha-Al Ahli si gioca al Majmaah Sports City di Al Majma'ah, lunedì 19 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 10
Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al-Fayha-Al Ahli di Saudi Pro League?

I biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Fayha e Al Ahli possono essere acquistati tramite i canali ufficiali di vendita primaria, così come sui marketplace secondari di biglietti.

1. Piattaforma ufficiale di vendita primaria (Webook)

Visita la piattaforma ufficiale: vai su Webook oppure accedi direttamente tramite il sito della Saudi Pro League nella sezione Matches / Fixtures & Tickets.

2. Marketplace secondari e rivendita
Se i biglietti primari sono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub mettono in vendita biglietti di rivendita.

Quanto costano i biglietti per Al-Fayha-Al Ahli di Saudi Pro League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la partita tra Al-Fayha e Al Ahli non sono ancora stati specificati nei dettagli di accesso. Tuttavia, i prezzi standard dei biglietti della Saudi Pro League seguono generalmente queste fasce:

  • Categoria 3 / dietro la porta (ingresso generale): ~20 – 50 SAR
  • Categoria 2 e 1 (tribuna laterale regolare / premium): ~50 – 150 SAR
  • Pacchetti VIP / hospitality: ~500 – 1.500+ SAR

Sulle piattaforme secondarie di biglietti come GrintaHub, i prezzi dei biglietti per Al Nassr FC-Neom SC presentano un ricarico più alto a seconda della domanda e della posizione dei posti:

  • Categoria 3 / dietro la porta (ingresso generale): ~150 – 300 SAR
  • Categoria 2 e 1 (tribuna laterale / premium): ~300 – 650 SAR
  • Pacchetti VIP / hospitality: ~800 – 1.800+ SAR

Al-Fayha-Al Ahli di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al-Fayha e Al Ahli

L'Al-Fayha ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Al Ittihad, mentre prima ancora era arrivato un pareggio per 2-2 contro l'Al Kholood. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro l'Abha, un successo per 3-2, con la squadra che ha anche pareggiato 0-0 con l'Al-Taawoun e perso 3-0 contro l'Al Hilal. In queste cinque gare, l'Al-Fayha ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Nelle ultime cinque partite, l'Al Ahli ha raccolto due vittorie e tre sconfitte. Ha battuto l'Al Riyadh 5-0 e l'Auckland FC 1-0 nella FIFA Intercontinental Cup, ma ha perso contro l'Al Qadsiah (3-2), l'Al Hilal (3-0) e l'Al Kholood (3-1). La squadra ha segnato nove gol in quel periodo ma ne ha anche subiti nove, con la continuità difensiva che rappresenta un problema evidente.

ALF

ALF - Forma

ALT
D0-0
ABH
V3-2
ALK
D2-2
ITT
S2-1
ALS
D0-0
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AHL

AHL - Forma

ALR
V5-0
ALQ
S3-2
ALH
V3-1
PAT
D1-1
SFC
S2-1
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al-Fayha-Al Ahli: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste squadre è terminato 1-1, giocato al Majmaah Sports City nell'aprile 2026 in Saudi Pro League. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Al Ahli ha vinto tre volte, con un pareggio e una partita che deve ancora produrre una vittoria per l'Al-Fayha. Le vittorie dell'Al Ahli includono un 5-0 nell'aprile 2025 e un 2-0 nel dicembre 2025, con la squadra di Gedda che ha segnato nove gol contro i due dell'Al-Fayha in questi cinque confronti.

Testa a testa

Al-FayhaPareggioAl Ahli
0
1
4
1ª Divisione
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
FIN
1ª Divisione
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FIN
1ª Divisione
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FIN
1ª Divisione
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
FIN
1ª Divisione
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FIN
1Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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