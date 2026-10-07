L'Al Fateh affronta l'Al Riyadh giovedì 5 novembre 2026 al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf.

Il loro più recente confronto di campionato si è giocato il 10 maggio 2026, quando l'Al Riyadh ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in casa. Negli ultimi cinque precedenti registrati in tutte le competizioni, l'Al Fateh è in vantaggio con tre vittorie contro le due dell'Al Riyadh.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Fateh-Al Riyadh, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Al Fateh-Al Riyadh si gioca al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf, giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Riyadh, puoi valutare diverse opzioni di vendita in base alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi controllare i siti ufficiali o i portali di biglietteria dell'Al Fateh FC, in quanto squadra di casa al Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, per l'emissione primaria dei biglietti.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le imminenti partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Il prezzo dei biglietti per la sfida di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Riyadh varia sensibilmente a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali primari del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Categoria 3 / Dietro la porta: In genere varia da 30 SAR a 50 SAR per i settori superiori o per le aree a ingresso generale.

Categoria 2 / Posti standard: Generalmente costa tra 50 SAR e 100 SAR per i posti standard lungo i lati del campo.

Categoria 1 / Tribuna centrale premium: In genere il prezzo è compreso tra 100 SAR e 200 SAR per le visuali migliori lungo la parte bassa laterale.

VIP & Hospitality Lounge: Le suite executive premium e hospitality vanno da 500 SAR a 1.500+ SAR .

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti tramite le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita i tagliandi in base alla domanda di mercato:

Ingresso generale / Posti lato corto: A partire da circa 65 SAR a 200 SAR .

Lato lungo anello superiore: Generalmente vanno da 200 SAR a 450 SAR .

Lato lungo anello inferiore & posti premium: I posti più richiesti dell'anello inferiore o le opzioni premium possono arrivare da 500 SAR a 1.800+ SAR a seconda della domanda complessiva per la partita.

Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al Fateh FC e Al Riyadh

L'Al Fateh ha raccolto un punto sui 15 disponibili nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con tre pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 4-2 contro il Neom SC il 13 settembre, dopo il ko per 1-2 contro l'Al Diriyah. Ha pareggiato 0-0 sia con l'Al-Taawoun sia con l'Al Ittihad e 1-1 con l'Al-Faisaly. In queste cinque gare ha segnato tre gol e ne ha subiti sette.

L'Al Riyadh ha fatto registrare due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. La partita più recente si è conclusa con un successo per 2-0 contro l'Al Kholood il 13 settembre. Ha inoltre pareggiato 0-0 con l'Al Khaleej e 3-3 con l'Al Shabab, battuto il Neom SC 1-0 e subito una sconfitta per 5-0 contro l'Al Ahli. Ha segnato sei gol e ne ha concessi nove in queste cinque partite.

Al Fateh FC-Al Riyadh: precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre è arrivato in Saudi Pro League il 10 maggio 2026, quando l'Al Riyadh ha vinto 1-0 da squadra di casa. Prima di allora, l'Al Fateh aveva battuto l'Al Riyadh 3-1 in casa nel gennaio 2026 e si era imposto anche per 2-0 in King's Cup nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque incroci registrati, l'Al Fateh ha vinto tre volte e l'Al Riyadh due.