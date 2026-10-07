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Come acquistare i biglietti per Al Fateh FC-Al Riyadh: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Al Fateh FC
Al Riyadh
1ª Divisione

L'Al Fateh FC affronta l'Al Riyadh nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Al Fateh affronta l'Al Riyadh giovedì 5 novembre 2026 al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf.

Il loro più recente confronto di campionato si è giocato il 10 maggio 2026, quando l'Al Riyadh ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in casa. Negli ultimi cinque precedenti registrati in tutte le competizioni, l'Al Fateh è in vantaggio con tre vittorie contro le due dell'Al Riyadh.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Fateh-Al Riyadh, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Al Fateh-Al Riyadh si gioca al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf, giovedì 5 novembre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 13
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Riyadh, puoi valutare diverse opzioni di vendita in base alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Puoi controllare i siti ufficiali o i portali di biglietteria dell'Al Fateh FC, in quanto squadra di casa al Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, per l'emissione primaria dei biglietti.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

  • Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le imminenti partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Il prezzo dei biglietti per la sfida di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Riyadh varia sensibilmente a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali primari del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

  • Categoria 3 / Dietro la porta: In genere varia da 30 SAR a 50 SAR per i settori superiori o per le aree a ingresso generale.
  • Categoria 2 / Posti standard: Generalmente costa tra 50 SAR e 100 SAR per i posti standard lungo i lati del campo.
  • Categoria 1 / Tribuna centrale premium: In genere il prezzo è compreso tra 100 SAR e 200 SAR per le visuali migliori lungo la parte bassa laterale.
  • VIP & Hospitality Lounge: Le suite executive premium e hospitality vanno da 500 SAR a 1.500+ SAR.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti tramite le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita i tagliandi in base alla domanda di mercato:

  • Ingresso generale / Posti lato corto: A partire da circa 65 SAR a 200 SAR.
  • Lato lungo anello superiore: Generalmente vanno da 200 SAR a 450 SAR.
  • Lato lungo anello inferiore & posti premium: I posti più richiesti dell'anello inferiore o le opzioni premium possono arrivare da 500 SAR a 1.800+ SAR a seconda della domanda complessiva per la partita.

Al Fateh FC-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al Fateh FC e Al Riyadh

L'Al Fateh ha raccolto un punto sui 15 disponibili nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con tre pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 4-2 contro il Neom SC il 13 settembre, dopo il ko per 1-2 contro l'Al Diriyah. Ha pareggiato 0-0 sia con l'Al-Taawoun sia con l'Al Ittihad e 1-1 con l'Al-Faisaly. In queste cinque gare ha segnato tre gol e ne ha subiti sette.

L'Al Riyadh ha fatto registrare due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. La partita più recente si è conclusa con un successo per 2-0 contro l'Al Kholood il 13 settembre. Ha inoltre pareggiato 0-0 con l'Al Khaleej e 3-3 con l'Al Shabab, battuto il Neom SC 1-0 e subito una sconfitta per 5-0 contro l'Al Ahli. Ha segnato sei gol e ne ha concessi nove in queste cinque partite.

ALF

ALF - Forma

AFS
D1-1
ITT
D0-0
ALT
D0-0
DIR
S1-2
NEO
S4-2
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALR

ALR - Forma

ALS
D3-3
NEO
V1-0
AHL
S5-0
ALK
D0-0
ALK
V2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Al Fateh FC-Al Riyadh: precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre è arrivato in Saudi Pro League il 10 maggio 2026, quando l'Al Riyadh ha vinto 1-0 da squadra di casa. Prima di allora, l'Al Fateh aveva battuto l'Al Riyadh 3-1 in casa nel gennaio 2026 e si era imposto anche per 2-0 in King's Cup nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque incroci registrati, l'Al Fateh ha vinto tre volte e l'Al Riyadh due.

Testa a testa

Al Fateh FCPareggioAl Riyadh
2
1
2
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
0
FIN
1ª Divisione
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FIN
King Cup
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
FIN
1ª Divisione
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
FIN
8Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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