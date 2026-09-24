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Come acquistare i biglietti per Al Fateh FC-Al Khaleej: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Al Fateh FC
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1ª Divisione

L'Al Fateh FC affronta l'Al Khaleej nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Al Fateh affronta l'Al Khaleej domenica 18 ottobre 2026 al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf.

Negli ultimi 14 precedenti, l'Al Fateh ha ottenuto 8 vittorie contro le 3 dell'Al Khaleej, oltre a 3 pareggi. Nell'ultima sfida di campionato, il 24 aprile 2026, l'Al Fateh ha conquistato una stretta vittoria casalinga per 1-0 al Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Fateh-Al Khaleej, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Fateh FC-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al Fateh-Al Khaleej si gioca al Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium di Hofuf domenica 18 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 10
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Fateh FC-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Khaleej, puoi comprarli online attraverso le piattaforme ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League o piattaforme secondarie come Ticombo.

1. Piattaforme online ufficiali e autorizzate

L'Al Fateh FC di solito mette a disposizione i biglietti sui portali ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League o attraverso la propria piattaforma dedicata del club.

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Se la partita va esaurita sui canali primari, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare biglietti messi in vendita da altri sostenitori, anche se i prezzi possono oscillare al rialzo o al ribasso rispetto al valore nominale in base alla domanda complessiva per la partita.

Quanto costano i biglietti per Al Fateh FC-Al Khaleej di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Fateh FC e Al Khaleej dipendono dalla categoria del posto e dalla piattaforma di acquisto:

1. Categoria 1 (posti standard) I biglietti standard per le aree con posti regolari costano in genere tra 30 SAR e 50 SAR. Questi biglietti coprono i settori generali riservati ai tifosi di casa e ospiti dietro le porte o negli angoli dell'anello superiore.

2. Categoria 2 (premium / tribuna principale) I biglietti di fascia intermedia situati lungo il lato del campo con visuale centrale variano generalmente da 75 SAR a 150 SAR.

3. VIP e hospitality I posti VIP e i pacchetti hospitality partono di solito da 300 SAR e possono arrivare fino a 1.000 SAR o più, a seconda dell'accesso alla lounge e dei servizi di catering inclusi.

4. Piattaforme secondarie di biglietteria Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo, i prezzi variano in genere da 100 SAR a oltre 450 SAR in base alla domanda, alla posizione del posto e alla vicinanza al giorno della partita.

Al Fateh FC-Al Khaleej di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Fateh FC e Al Khaleej

L'Al Fateh non ha ottenuto alcuna vittoria nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con tre pareggi e due sconfitte. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-2 contro l'Al Diriyah, mentre in quella precedente ha pareggiato 0-0 con l'Al-Taawoun. Nelle cinque partite, l'Al Fateh ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro, a conferma delle difficoltà della squadra in entrambe le fasi.

Anche l'Al Khaleej non è riuscito a vincere nelle ultime cinque uscite di campionato, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato uno 0-0 con l'Al Riyadh, mentre la sconfitta più pesante nel periodo è arrivata contro l'Al Hilal, un 1-5. Ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei nelle cinque partite.

ALF

ALF - Forma

AFS
D1-1
ITT
D0-0
ALT
D0-0
DIR
S1-2
NEO
S4-2
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALK

ALK - Forma

ABH
D1-1
HIL
S1-5
NEO
S3-0
ALR
D0-0
ALN
D1-1
Gol segnato (subito)
3/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Al Fateh FC-Al Khaleej: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 24 aprile 2026, quando l'Al Fateh ha vinto 1-0 in casa in Saudi Pro League. Negli ultimi cinque precedenti diretti, l'Al Fateh ha vinto tre volte e l'Al Khaleej una, con una partita che è andata a favore dell'Al Fateh anche in trasferta. L'Al Fateh ha generalmente avuto la meglio in questa sfida, compreso un netto 5-1 sul campo dell'Al Khaleej nell'aprile 2025.

Testa a testa

Al Fateh FCPareggioAl Khaleej
3
0
2
1ª Divisione
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
FIN
1ª Divisione
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
FIN
1ª Divisione
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
5
FIN
1ª Divisione
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
FIN
1ª Divisione
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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