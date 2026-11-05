L’Al-Faisaly ospita l’Al Khaleej giovedì 26 novembre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ah.

L’ultimo incontro ufficiale tra Al-Faisaly e Al-Khaleej si è disputato nella Coppa del Re nel gennaio 2019, quando l’Al-Khaleej ha vinto 2-1 dopo i tempi supplementari. L’Al-Faisaly ospiterà la partita al Majmaah Sports City Stadium e cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Al-Faisaly-Al Khaleej, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Al-Faisaly-Al Khaleej si gioca al Majmaah Sports City di Al Majma'ah giovedì 26 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti di Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni e i passaggi per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al-Faisaly e Al Khaleej:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: In prossimità della partita, consulta i siti ufficiali o i canali social di Al-Faisaly e Al Khaleej: i club annunciano spesso i dettagli della messa in vendita dei biglietti e i link diretti per l’acquisto destinati ai tifosi di casa e in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard / posti standard: Di solito costano da 10 a 30 SAR .

Di solito costano da . Posti di fascia intermedia e lungo le tribune laterali: Generalmente costano da 40 a 80 SAR .

Generalmente costano da . Posti VIP e premium: Di solito costano da 100 a 250 SAR e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Rivendita di posti standard e in tribuna superiore: Prezzi di partenza compresi tra 50 e 170 SAR .

Prezzi di partenza compresi tra . Rivendita di posti nelle tribune laterali e nei settori centrali: Prezzi compresi tra 200 e 500 SAR e oltre .

Prezzi compresi tra . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: Prezzi da 1.000 a oltre 1.500 SAR.

Al-Faisaly-Al Khaleej di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al-Faisaly e Al Khaleej

Nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, l’Al-Faisaly ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sette goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Al Nassr e, in precedenza, era stato sconfitto 3-1 anche dall’Al Ittihad. Il pareggio con l’Al Shabab e quello a reti inviolate contro l’Al-Ettifaq mostrano che la squadra sa conquistare risultati anche nelle partite difficili, ma il rendimento difensivo resta motivo di preoccupazione.

Nelle ultime cinque partite, l’Al Khaleej ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-1 contro l’Al Ahli. Prima aveva vinto 3-2 in trasferta contro l’Al Fateh e battuto 2-0 l’Al-Fayha, dimostrando di saper segnare anche fuori casa. Nelle gare precedenti aveva pareggiato 1-1 sia con l’Al-Ettifaq sia con l’Al Nassr, conquistando punti contro avversarie forti.

Al-Faisaly-Al Khaleej: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla Coppa del Re del gennaio 2019, quando l’Al Khaleej ha battuto l’Al-Faisaly 2-1. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Al-Faisaly ha vinto due volte, l’Al Khaleej altrettante e una partita è terminata in pareggio: il bilancio storico è equilibrato.