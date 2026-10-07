Come acquistare i biglietti per Al-Faisaly-Al Diriyah: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al-Faisaly affronta l'Al Diriyah giovedì 5 novembre 2026 al Majmaah Sports City di Al Majma'ah.

L'Al-Faisaly arriva a questa sfida con l'obiettivo di migliorare il recente rendimento in campionato, dopo aver raccolto due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Al contrario, l'Al Diriyah ha avuto un momento di forma relativamente migliore, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti cinque partite.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Al-Faisaly-Al Diriyah, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al-Faisaly-Al Diriyah di Saudi Pro League?

Al-Faisaly-Al Diriyah inizia al Majmaah Sports City di Al Majma'ah giovedì 5 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Come acquistare i biglietti per Al-Faisaly-Al Diriyah di Saudi Pro League?

Per assicurarti i biglietti per la sfida di Saudi Pro League tra Al-Faisaly e Al Diriyah, puoi valutare diverse opzioni di biglietteria principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: controlla i portali o i siti ufficiali di biglietteria dell'Al-Faisaly FC o della Saudi Pro League, dove i biglietti primari al valore nominale vengono generalmente messi direttamente a disposizione dei tifosi.

2. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie di biglietteria: se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale possono spesso essere trovati su piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al-Faisaly-Al Diriyah di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Faisaly e Al Diriyah variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali primari del club o i marketplace secondari di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / posti standard: da 10 SAR a 30 SAR (i regolamenti del campionato fissano una parte della capienza dello stadio a fasce base più basse).

Posti di fascia intermedia e lungo linea laterale: da 35 SAR a 100 SAR per posizioni ottimali con visuale laterale o centrale sul campo.

Premium e hospitality VIP: da 100 SAR a 350+ SAR a seconda del settore dello stadio e dei servizi hospitality inclusi.

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo mettono in vendita i biglietti in base alla domanda di mercato:

Rivendita standard / anello superiore: da 75 SAR a 200+ SAR a seconda della domanda di mercato e della disponibilità sulla piattaforma.

Rivendita posti lungo linea laterale e premium: da 200 SAR a 500+ SAR per le normali inserzioni secondarie.

Rivendita alta richiesta / hospitality VIP:da 500 SAR a 1.800+ SAR per acquisti dell'ultimo minuto o configurazioni di posti scarse quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Al-Faisaly-Al Diriyah di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Faisaly e Al Diriyah

L'Al-Faisaly non ha ottenuto vittorie nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, con due pareggi e tre sconfitte in questo parziale. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro l'Al Ittihad, e in precedenza è arrivata anche una sconfitta per 3-1 contro l'Al Qadsiah nella stessa serie. Tre delle cinque partite si sono concluse senza gol e la squadra ha segnato appena due reti subendone cinque nelle cinque gare.

L'Al Diriyah ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. L'incontro più recente si è concluso con uno 0-0 contro l'Abha, mentre spiccano il successo esterno per 1-2 sul campo dell'Al Fateh e la vittoria per 3-0 contro l'Al-Ettifaq. Ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Al-Faisaly-Al Diriyah: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Al-Faisaly e Al Diriyah. Questa sezione sarà aggiornata se saranno disponibili dati storici sulle partite.