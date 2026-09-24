L'Al-Ettifaq affronta l'Al Ittihad domenica 18 ottobre 2026 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam.

Nell'ultimo incontro di campionato, il 14 maggio 2026, l'Al-Ittihad ha conquistato una vittoria esterna per 3-1 al Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. In quella partita Houssem Aouar e Moussa Diaby hanno trascinato l'Al-Ittihad con i loro gol, assicurandogli i tre punti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al-Ettifaq-Al Ittihad, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di Al-Ettifaq-Al Ittihad in Saudi Pro League?

Al-Ettifaq-Al Ittihad prende il via domenica 18 ottobre 2026 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam.

1ª Divisione - Game Week 10 20 ott 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al-Ettifaq-Al Ittihad di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ettifaq e Al Ittihad, puoi comprarli al botteghino dello stadio oppure online tramite le piattaforme ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League o piattaforme di ticketing secondarie come GrintaHub.

1. Piattaforme online ufficiali e autorizzate

Il modo principale per assicurarsi i biglietti per le partite di Saudi Pro League è in formato digitale attraverso la piattaforma del partner ufficiale della lega per la biglietteria. La Saudi Pro League collabora con distributori digitali di biglietti per garantire un accesso conveniente e accessibile in tutti gli impianti.

2. Marketplace secondari di biglietti

Quando le disponibilità principali si esauriscono o sono richiesti specifici settori di posti, le piattaforme secondarie di biglietti rappresentano un'opzione alternativa. Piattaforme secondarie come GrintaHub ospitano inserzioni di rivendita da parte di singoli tifosi e venditori secondari.

Quanto costano i biglietti per Al-Ettifaq-Al Ittihad di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ettifaq e Al Ittihad dipendono dalla categoria del posto e dalla piattaforma di acquisto:

1. Piattaforme online ufficiali e autorizzate

I biglietti ufficiali di prima emissione venduti generalmente vanno da 30 SAR per i posti di categoria standard fino a 500+ SAR per le opzioni premium o VIP hospitality.

2. Marketplace secondari di biglietti

I prezzi di rivendita su piattaforme come GrintaHub variano in base alla domanda, spesso partendo da circa 100 SAR a 150 SAR per i posti standard e aumentando in modo significativo per le posizioni migliori o i settori esauriti.

Al-Ettifaq-Al Ittihad di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al-Ettifaq e Al Ittihad

L'Al-Ettifaq ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando tre gol e subendone sette. Il risultato più recente è stato uno 0-0 casalingo contro l'Al-Faisaly, mentre l'unica vittoria esterna in questa serie è arrivata contro l'Abha. Due sconfitte consecutive, compreso un 3-0 contro l'Al Diriyah, avevano preceduto quel successo.

L'Al Ittihad è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato e un pareggio, otto gol segnati e quattro subiti. Il risultato più recente è stato un successo casalingo per 2-1 contro l'Al-Fayha, e in precedenza in questa serie ha battuto anche l'Al Nassr per 2-1 in un risultato di rilievo. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati in uno 0-0 con l'Al Fateh.

Al-Ettifaq-Al Ittihad: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 14 maggio 2026, quando l'Al Ittihad ha vinto 3-1 in trasferta sul campo dell'Al-Ettifaq in Saudi Pro League. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Al Ittihad vanta il bilancio migliore, con tre vittorie contro l'unica dell'Al-Ettifaq, con un'ulteriore vittoria dell'Al Ittihad anch'essa registrata. L'unico successo dell'Al-Ettifaq in questa serie è stato un 1-0 in trasferta sul campo dell'Al Ittihad nel gennaio 2026.