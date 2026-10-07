Come acquistare i biglietti per Al-Ettifaq-Al Hilal: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La sfida di Saudi Pro League tra Al-Ettifaq e Al-Hilal porta a Dammam uno spettacolo ad alta intensità, con due club iconici uno di fronte all’altro al Prince Mohamed bin Fahd Stadium. Con talenti internazionali di livello mondiale in campo, questa partita regala regolarmente grande agonismo sul terreno di gioco e atmosfere incredibili sugli spalti.

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Quando si gioca Al-Ettifaq-Al Hilal di Saudi Pro League?

1ª Divisione - Game Week 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al-Ettifaq-Al Hilal di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti di una partita di Saudi Pro League come Al-Taawoun contro Al-Ettifaq, i tifosi utilizzano in genere le seguenti opzioni e i seguenti canali:

1. Canali ufficiali del club

Piattaforma ufficiale di biglietteria primaria: La Saudi Pro League collabora con portali di biglietteria ufficiali e autorizzati per distribuire i biglietti primari delle partite direttamente dai club ospitanti.

Botteghino del club / portale dello stadio: Puoi controllare i siti ufficiali o i canali di biglietteria del club ospitante (Al-Taawoun per le partite casalinghe al King Abdullah Sport City di Buraidah) per annunci diretti del botteghino e calendari di messa in vendita.

2. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d’ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità primarie sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al-Ettifaq-Al Hilal di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per una partita di Saudi Pro League tra Al-Taawoun e Al-Ettifaq, puoi utilizzare i canali ufficiali primari o marketplace secondari di biglietti affidabili.

1. Canali ufficiali del club

VIP & Premium Hospitality: 250 SAR - 500 SAR+

Categoria 1 / Tribuna principale inferiore: 100 SAR - 150 SAR

Categoria 2 / Angoli & settori laterali superiori: 60 SAR - 90 SAR

Categoria 3 / Dietro la porta: 30 SAR - 50 SAR

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti tramite la vendita primaria del club, piattaforme secondarie di biglietteria come GrintaHub mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato:

VIP & Premium Hospitality: 500 SAR - 1.500 SAR+

Categoria 1 / Tribuna principale inferiore: 250 SAR - 450 SAR

Categoria 2 / Angoli & settori di tribuna: 90 SAR - 200 SAR

Categoria 3 / Dietro la porta: 30 SAR - 80 SAR

Al-Ettifaq-Al Hilal di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al-Ettifaq e Al Hilal

L’Al-Ettifaq arriva a questa partita con un rendimento modesto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in Saudi Pro League. Il risultato più recente è stato il 3-3 contro l’Al Qadsiah dell’11 settembre, mentre prima era arrivato anche lo 0-0 con l’Al-Faisaly. Il successo per 1-0 sul campo dell’Abha rappresenta l’unica vittoria in questo arco di partite, mentre le sconfitte contro l’Al Diriyah e l’Al Nassr, quest’ultima per 3-2, evidenziano l’incostanza che Papas sta cercando di correggere. In queste cinque partite, l’Al-Ettifaq ha segnato quattro gol e ne ha subiti nove.

L’Al Hilal è stato nettamente più convincente, raccogliendo quattro vittorie in cinque partite tra tutte le competizioni, con l’unica sconfitta arrivata per 2-0 sul campo del Neom SC il 7 settembre. La squadra di Inzaghi ha poi reagito con un 2-0 contro l’Al Shabab e un netto 6-0 sull’Al-Taawoun in campionato, prima di battere l’Al-Gharafa per 2-1 nell’AFC Champions League Elite il 15 settembre. La squadra di Inzaghi ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro in questa striscia di cinque partite, con tre porte inviolate a sottolinearne la solidità difensiva.







