L’Al-Ettifaq ospita l’Al Hazem giovedì 26 novembre 2026 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam.

Il loro incontro più recente, nel febbraio 2026, si è concluso con una vittoria per 3-1 dell’Al-Hazem, a dimostrazione che l’Al-Hazem è pienamente in grado di sovvertire i pronostici. Prima di quella sconfitta, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in una sfida combattuta, nell’ultima occasione in cui l’Al-Ettifaq aveva ospitato l’avversario, nell’ottobre 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al-Ettifaq-Al Hazem, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

Al-Ettifaq-Al Hazem si gioca giovedì 26 novembre 2026 al Prince Mohamed bin Fahd Stadium di Dammam.

1ª Divisione - Game Week 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti di Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla biglietteria per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Al-Ettifaq-Al Hazem:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Di norma, i biglietti per le partite casalinghe al Prince Mohammed Bin Fahd Stadium possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria dell’Al-Ettifaq o gli altri canali del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ettifaq e Al Hazem:

1. Canali ufficiali del club

Posti più economici: da 10 a 30 SAR

da 10 a 30 SAR Posti standard: da 50 a 125 SAR

da 50 a 125 SAR Categoria 1 / posti premium a bordo campo: da 250 a 700 SAR

da 250 a 700 SAR Pacchetti VIP e lounge hospitality: da 1.500 a oltre 2.500 SAR

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard: da 220 a 560 SAR

da 220 a 560 SAR Posti centrali o a bordo campo: da 560 a oltre 1.200 SAR

da 560 a oltre 1.200 SAR Posti VIP: oltre 1.800 SAR

Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al-Ettifaq e Al Hazem

L’Al-Ettifaq ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League. Il risultato più recente è una vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Al Kholood; in precedenza, nella stessa serie di gare, ha battuto anche il Neom SC per 1-0. L’unica nota negativa è stata la sconfitta casalinga per 4-1 contro l’Al Ittihad. In queste cinque partite, l’Ettifaq ha segnato otto gol e ne ha subiti nove, mostrando di saper andare a segno ma di non essere sempre solido in difesa.

L’Al Hazem ha ottenuto soltanto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua gara più recente è terminata 2-2 contro l’Al-Fayha, mentre in precedenza aveva perso 1-0 contro l’Al Hilal. Ha subito anche una sconfitta per 3-1 contro l’Al Ahli e una per 3-2 contro l’Al Fateh. La squadra di Kadri ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci in questa serie di partite e non ha vinto negli ultimi quattro incontri.

Al-Ettifaq-Al Hazem: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando l’Al Hazem ha battuto l’Al-Ettifaq per 3-1 in casa, in Saudi Pro League. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 2-2 sul campo dell’Ettifaq nell’ottobre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Al-Ettifaq vanta il bilancio complessivo migliore, con anche una vittoria per 5-2 e una per 2-0, sebbene i risultati siano stati alterni ed entrambe le squadre abbiano ottenuto successi.