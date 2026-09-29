Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Neom SC: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al Diriyah affronta il Neom SC venerdì 30 ottobre 2026 all'Al-Awwal Park di Riyadh.

L'Al Diriyah arriva a questa sfida in cerca di continuità dopo aver ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle precedenti cinque partite di campionato. Il NEOM SC si presenta al match con uno slancio recente più forte, avendo conquistato tre vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso un impressionante successo esterno per 2-0 contro l'Al Hilal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Al Diriyah-Neom SC, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di Al Diriyah-Neom SC in Saudi Pro League?

Al Diriyah-Neom SC si gioca all'Al-Awwal Park di Riyadh venerdì 30 ottobre 2026.

1ª Divisione - Game Week 12 30 ott 2026 - 10:50 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League?

1. Piattaforme ufficiali primarie

Piattaforme ufficiali: I biglietti vengono generalmente messi in vendita un paio di settimane prima della partita. Puoi controllare il sito ufficiale della Saudi Pro League nella sezione dedicata alle partite, oppure cercare direttamente sulle piattaforme Kingdom Arena e WeBook, che fungono da partner ufficiali per la biglietteria.

2. Mercati secondari di biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come Ticombo . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League?

Per partite di Saudi Pro League come Al Diriyah contro Neom SC, il prezzo dei biglietti copre generalmente diverse fasce a seconda della categoria di posto e del canale d'acquisto:

1. Piattaforme ufficiali primarie

Standard / Ingresso generale: I biglietti ufficiali primari per le categorie standard vanno generalmente da SAR 30 a SAR 100 , risultando accessibili per i normali tifosi del giorno partita.

Posti premium e a bordo campo: I settori con visuale migliore lungo le linee laterali costano generalmente tra SAR 250 e SAR 600 .

VIP e hospitality: I pacchetti di fascia alta con accesso alle lounge e catering possono partire da circa SAR 1.200 o più.

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato a partire da SAR 195 a SAR 1.940+ , mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori più richiesti possono salire in modo significativo.

Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League: tutto quello che devi sapere

La forma di Al Diriyah e Neom SC

L'Al Diriyah arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio a reti inviolate contro l'Abha, mentre il miglior risultato in questa serie è stato il successo esterno per 3-0 contro l'Al-Ettifaq. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro, un rendimento che riflette una formazione capace di produrre in attacco ma incline all'incostanza.

La forma recente del Neom SC racconta una storia più positiva. La squadra di Galtier ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato e ne ha perse due, segnando dieci gol nel processo. Ha battuto l'Al Fateh FC per 4-2 nell'uscita più recente e, dopo la sconfitta contro l'Al Riyadh, ha infilato due vittorie consecutive contro l'Al Hilal e l'Al Khaleej. Questa sequenza di risultati, compreso il 2-0 sul campo dell'Al Hilal, indica una squadra in netta crescita.

Al Diriyah-Neom SC: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Al Diriyah e Neom SC. Questa sezione verrà aggiornata se saranno disponibili informazioni storiche sulla sfida.