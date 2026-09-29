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Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Neom SC: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Al Diriyah
Neom SC
1ª Divisione

L'Al Diriyah affronta il Neom SC nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Al Diriyah affronta il Neom SC venerdì 30 ottobre 2026 all'Al-Awwal Park di Riyadh.

L'Al Diriyah arriva a questa sfida in cerca di continuità dopo aver ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle precedenti cinque partite di campionato. Il NEOM SC si presenta al match con uno slancio recente più forte, avendo conquistato tre vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso un impressionante successo esterno per 2-0 contro l'Al Hilal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Al Diriyah-Neom SC, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di Al Diriyah-Neom SC in Saudi Pro League?

Al Diriyah-Neom SC si gioca all'Al-Awwal Park di Riyadh venerdì 30 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 12
Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League?

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Piattaforme ufficiali: I biglietti vengono generalmente messi in vendita un paio di settimane prima della partita. Puoi controllare il sito ufficiale della Saudi Pro League nella sezione dedicata alle partite, oppure cercare direttamente sulle piattaforme Kingdom Arena e WeBook, che fungono da partner ufficiali per la biglietteria.

2. Mercati secondari di biglietti

  • Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League?

Per partite di Saudi Pro League come Al Diriyah contro Neom SC, il prezzo dei biglietti copre generalmente diverse fasce a seconda della categoria di posto e del canale d'acquisto:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Standard / Ingresso generale: I biglietti ufficiali primari per le categorie standard vanno generalmente da SAR 30 a SAR 100, risultando accessibili per i normali tifosi del giorno partita.
  • Posti premium e a bordo campo: I settori con visuale migliore lungo le linee laterali costano generalmente tra SAR 250 e SAR 600.
  • VIP e hospitality: I pacchetti di fascia alta con accesso alle lounge e catering possono partire da circa SAR 1.200 o più.

2. Mercati secondari di biglietti

  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato a partire da SAR 195 a SAR 1.940+, mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori più richiesti possono salire in modo significativo.

Al Diriyah-Neom SC di Saudi Pro League: tutto quello che devi sapere

La forma di Al Diriyah e Neom SC

L'Al Diriyah arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio a reti inviolate contro l'Abha, mentre il miglior risultato in questa serie è stato il successo esterno per 3-0 contro l'Al-Ettifaq. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro, un rendimento che riflette una formazione capace di produrre in attacco ma incline all'incostanza.

La forma recente del Neom SC racconta una storia più positiva. La squadra di Galtier ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato e ne ha perse due, segnando dieci gol nel processo. Ha battuto l'Al Fateh FC per 4-2 nell'uscita più recente e, dopo la sconfitta contro l'Al Riyadh, ha infilato due vittorie consecutive contro l'Al Hilal e l'Al Khaleej. Questa sequenza di risultati, compreso il 2-0 sul campo dell'Al Hilal, indica una squadra in netta crescita.

DIR

DIR - Forma

ALK
D1-1
ALI
V0-3
ALQ
S0-2
ALF
V1-2
ABH
D0-0
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NEO

NEO - Forma

ALQ
S0-2
ALR
S1-0
ALK
V3-0
HIL
V0-2
ALF
V4-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Al Diriyah-Neom SC: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Al Diriyah e Neom SC. Questa sezione verrà aggiornata se saranno disponibili informazioni storiche sulla sfida.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
S
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
D
V
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
D
V
S
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
D
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
S
S
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
S
V
S
S
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
S
V
D
V
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
V
S
V
D
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
D
D
V
S
S
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
S
V
D
D
S
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
D
S
V
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
S
D
V
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
S
S
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
S
S
D
D
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
S
S
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
S
D
D
S
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
S
S
D
S
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
S
S
S
D
AFC Champions League
Retrocessione

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