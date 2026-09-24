Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Al Riyadh: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Al Diriyah affronta l'Al Riyadh domenica 18 ottobre 2026 al Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium di Riyadh.

In vista dei prossimi impegni, il Diriyah Club ha mostrato una forma solida con recenti vittorie in campo nazionale, tra cui il successo esterno per 2-1 contro l'Al Fateh SC e il 3-0 sull'Al-Ettifaq. Dall'altra parte, l'Al-Riyadh SC ha vissuto un avvio di campagna più complicato, ottenendo una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato e incassando pesanti sconfitte contro avversarie di alto livello.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Al Diriyah-Al Riyadh, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Diriyah-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Al Diriyah-Al Riyadh si gioca al Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium di Riyadh domenica 18 ottobre 2026.

1ª Divisione - Game Week 10 20 ott 2026 - 11:00 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Al Diriyah e Al Riyadh, puoi seguire queste principali opzioni di acquisto:

1. Piattaforme online ufficiali e autorizzate

Il modo principale per assicurarsi i biglietti delle partite di Saudi Pro League è in formato digitale attraverso la piattaforma del partner ufficiale della lega per la biglietteria. La Saudi Pro League collabora con distributori digitali di biglietti per garantire un accesso conveniente e accessibile in tutti gli stadi.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Quando le disponibilità primarie sono esaurite o servono settori specifici, le piattaforme secondarie di biglietteria rappresentano un'opzione alternativa. Piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo ospitano inserzioni di rivendita da parte di singoli tifosi e venditori secondari.

Quanto costano i biglietti per Al Diriyah-Al Riyadh di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Diriyah e Al Riyadh dipendono dalla categoria del posto e dalla piattaforma di acquisto:

1. Piattaforme ufficiali

Ingresso generale (posti standard): 10 SAR - 30 SAR

Biglietti di fascia base nei settori dietro le porte, nell'anello superiore o nelle sezioni standard dedicate ai tifosi.

Posti di fascia intermedia e lungo il lato del campo: 30 SAR - 80 SAR

Posti laterali che offrono una visuale centrale del campo.

Premium e ospitalità VIP: 100 SAR - 250+ SAR

Servizi hospitality dedicati, posti imbottiti o accesso alla lounge VIP.



2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

I prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo oscillano in base alla disponibilità, alla domanda e alla posizione del posto con l'avvicinarsi del giorno della partita.

Posti standard: Circa 150 SAR - 400 SAR a seconda della domanda e del ricarico applicato dal venditore.

Lato campo / premium:400 SAR - 1.800+ SAR per acquisti tardivi o disponibilità molto richieste quando le vendite primarie sono esaurite.

Al Diriyah-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Diriyah e Al Riyadh

L'Al Diriyah ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando sette gol e subendone quattro. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 2-1 contro l'Al Fateh, e in questo parziale è arrivata anche una vittoria per 3-0 sul campo dell'Al-Ettifaq. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Al Qadsiah, che ha vinto 2-0.

L'Al Riyadh ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato, con due pareggi e due sconfitte, subendo 12 gol nel processo. La sconfitta più pesante è stata il 5-0 contro l'Al Ahli, e la squadra ha perso anche 4-0 contro l'Al Nassr. L'1-0 contro il Neom SC rappresenta l'unico risultato positivo in questa striscia, con due pareggi consecutivi ai lati di questa gara che offrono un incoraggiamento limitato.

Al Diriyah-Al Riyadh: precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Al Diriyah e Al Riyadh. Questa sezione sarà aggiornata quando saranno confermati i dati storici sulle sfide precedenti.