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Come acquistare i biglietti per Al Diriyah-Al-Fayha: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Al-Fayha
1ª Divisione

L’Al Diriyah affronta l’Al-Fayha nella Saudi Pro League. Ecco come assicurarti i biglietti.

L’Al Diriyah ospita l’Al-Fayha giovedì 26 novembre 2026 all’Al-Awwal Park di Riyadh.

L’Al-Fayha arriva a questa sfida con una presenza più consolidata nella massima serie, dopo aver rafforzato negli ultimi anni la propria posizione nella Saudi Pro League. Poiché l’Al Diriyah ha trascorso gran parte della sua storia fuori dalla massima divisione, gli scontri ufficiali tra i due club sono estremamente rari.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Diriyah-Al-Fayha, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Al Diriyah-Al-Fayha si gioca all’Al-Awwal Park di Riyadh giovedì 26 novembre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 15
Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti di Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Diriyah-Al-Fayha:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: consulta i siti ufficiali o i portali di biglietteria dell’Al Diriyah e dell’Al-Fayha: di norma, i club mettono in vendita i biglietti per le partite casalinghe direttamente attraverso i propri partner ufficiali o portali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Diriyah e Al-Fayha:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ingresso ordinario / posti standard: 10–30 SAR.
  • Posti di fascia intermedia e lungo i lati del campo: 30–80 SAR.
  • Posti premium e servizi di ospitalità VIP: 100–oltre 250 SAR.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti standard / categoria 3: 150–400 SAR.
  • Posti lungo i lati del campo / premium: 400–oltre 1.800 SAR.

Al Diriyah-Al-Fayha di Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

Al Diriyah-Al-Fayha: lo stato di forma

L’Al Diriyah arriva a questa partita con risultati recenti alterni: nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l’Al Ittihad e, in questo periodo, la squadra ha perso anche 3-0 contro l’Al Nassr. L’unico successo, per 1-0 sull’Al Riyadh, resta il risultato più positivo, mentre i pareggi contro l’Al-Taawoun e l’Abha completano una serie che mostra una squadra capace di conquistare punti, ma non con continuità.

Anche il rendimento dell’Al-Fayha è stato incostante. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto un pareggio, due sconfitte e altri due pareggi, senza vittorie. Il risultato più recente è stato un 2-2 contro l’Al Hazem, mentre la sconfitta in campionato contro l’Al Ahli è arrivata per 3-2. L’Al-Fayha ha segnato in quattro delle ultime cinque partite, ma ha anche subito goal in quattro di queste: una fragilità difensiva a cui Carille dovrà porre rimedio.

DIR

DIR - Forma

ALN
S3-0
ALT
D1-1
ALR
V1-0
ITT
S2-0
NEO
S1-2
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALF

ALF - Forma

ALR
D1-1
ALK
S2-0
AHL
S2-3
ALH
D2-2
AFS
V4-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al Diriyah-Al-Fayha: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili i dati relativi agli ultimi cinque scontri diretti tra Al Diriyah e Al-Fayha, quindi non è possibile fornire un riepilogo dei precedenti.

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